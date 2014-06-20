Приём граждан

22 марта администрация ГО город Стерлитамак и местное отделение Башкортостанского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в целях оказания бесплатной юридической помощи горожанам организуют приём по личным вопросам.

Приём проведут сотрудники прокуратуры г.Стерлитамака, Стерлитамакского ГО СП Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ, адвокаты Стерлитамакских филиалов Башкирской республиканской коллегии адвокатов по адресу: ул.Худайбердина, 17 с 9 до 18 часов.

Депутаты Совета городского округа город Стерлитамак IV созыва проведут приём избирателей по личным вопросам

19 марта

С.Е.Подцепняк – в 18 часов по адресу: ул.Худайбердина, 122 (вход с торца);

20 марта

И.Н.Артёменко – в 16 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

Ф.Ф. Давлетбаев – в 17 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

А.М.Кускильдин – в 18 часов в школе № 14 (ул.23 Мая, 18);

Т.И.Гулынина – в 18 часов в школе № 14 (ул.23 Мая, 18);

В.Б.Ануфриев – в 18 часов в СПЦ «Михайловский» (ул.Шафиева, 29);

А.Н.Руденко – в 18 часов в СПЦ «Михайловский» (ул.Шафиева, 29);

С.С.Онищенко – в 18 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

Ш.И.Булатов – в 17 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

А.В.Шкурко – в 18 часов в школе № 12 (ул.Тукаева, 2 «д», каб. № 12);

В.В.Петров – в 18 часов в школе № 12 (ул.Тукаева, 2 «д», каб. № 12);

А.Р.Асфандиярова – в 17.30 в Стерлитамакской картинной галерее-филиале БГХМ им.М.В.Нестерова (ул.Коммунистическая, 84);

Н.Ю.Баринова – в 16 часов в Стерлитамакском институте ВЭГУ (ул.Артёма, 146 «а»);

А.А.Спиридонов – в 17 часов в школе № 30 (ул.Коммунистическая, 10);

А.Р.Галимов – в 17 часов в школе № 30 (ул.Коммунистическая, 10, каб. № 310);

С.Ф.Ковальская – в 17 часов в консультативном центре оказания правовой помощи (ул.Худайбердина, 91);

Р.Р.Даминев – в 16 часов в Стерлитамакском филиале УГНТУ (пр.Октября, 2, каб. № 220);

А.А.Подобный – в 16 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

Р.Х.Даминов – в 17 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

И.Ю.Шагимарданова – в 17 часов в школе № 29 (ул.Л.Толстого, 9);

И.З.Мухамедьянов – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124);

О.Ю.Никифоров – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124);

А.С.Боруксон – в 18 часов во Дворце пионеров и школьников им. А.П.Гайдара (пр.Ленина, 47).

25 марта с 16.30 до 18 часов в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» личный приём граждан проведёт депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Николаевич Изотов.

Предварительная запись на приём – 20 марта с 14 до 16 часов по адресу: ул.Худайбердина, 91 (остановка

20 марта в 10 часов в УМВД России по г.Стерлитамаку (пр.Ленина, 7) приём граждан проведёт начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности Министерства внутренних дел по Башкортостану полковник полиции Сергей Викторович Саченков.

Запись на приём – 16 и 19 марта с 9 до 18 часов по телефону 20-45-82.

УМВД России по г.Стерлитамаку