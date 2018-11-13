Путин освободил от налогов на доходы сельских учителей и врачей



Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал прекратить взимание налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с государственных единовременных выплат, получаемых учителями и врачами. Речь идет о специалистах, участвующих в программах «Земский доктор» и «Земский учитель».

Врачам, переехавшим в деревни по программе «Земский доктор», полагаются выплаты в размере одного миллиона и 500 тысяч рублей. Однако в реальности получаемые медиками суммы выходят значительно меньшими, поскольку с них также берется налог на доходы.

«Зачем мы это делаем?» — задал вопрос президент, слова которого приводят РИА Новости. По мнению Путина, величину налога в данном случае следует приплюсовывать к выплатам, либо же освобождать эти средства от необходимости платить с них НДФЛ.

Ранее в своем послании к Федеральному собранию глава РФ призвал ввести для педагогов, переехавших в сельскую местность, меры поддержки, аналогичные программе «Земский доктор». Запустить «учительскую» программу планируется в 2020 году.

Также Путин уже выступал с предложением снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор». Тогда выплаты при переезде смогут получать и специалисты старше 50 лет.

Выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель» будут освобождены от налога на доходы физических лиц, чтобы их участники реально получали всю положенную единовременную компенсацию, пообещал первый вице-премьер ― министр финансов РФ Антон Силуанов после критики со стороны президента Владимира Путина по поводу финансирования этих программ.