Радий Хабиров. Республика LIVE #дома. г. Москва. “Рождённые в Башкортостане”

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров с рабочим визитом – в Москве. Здесь в Московском международном Доме музыки состоялся праздничный концерт «Рождённые в Башкортостане». Этот вечер дал старт мероприятиям, посвященным 100-летию образования Республики Башкортостан. На сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки – Национальный филармонический оркестр России под управлением знаменитого уфимца, народного артиста СССР Владимира Спивакова. Для почётных гостей также выступали народные артисты Башкортостана Ильдар и Аскар Абдразаковы, Диляра Идрисова; заслуженные артисты республики Артур Назиуллин и Рустем Хамидуллин; обладатель Гран-при II Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Тимофей Владимиров. Отдельные овации вызвал своим выступлением известный кураист-виртуоз, народный артист Башкортостана Роберт Юлдашев, был и специальный гость программы – обладательница Гран-при II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова Мария Дуэньяс из Испании.

Почему на этот раз рабочая поездка Радия Хабирова вышла за пределы Республики Башкортостан – в программе “Республика LIVE #дома”. г. Москва. “Рождённые в Башкортостане”.

Авторы: Елена Прочаковская, Ярослава Феоктистова, Эдуард Гайнанов, Александр Козырев, Динар Ганеев, Анна Степанова.