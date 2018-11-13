Санация «Роскомснаббанка» позволит свести негативные последствия к минимуму

Лишенный 7 марта лицензии «Роскомснаббанк» имеет обязательства перед физическими лицами на 18 млрд рублей, и перед ИП и организациями — на 4 млрд рублей. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии Управляющий отделением — Национальным банком по РБ Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Кашапов. Он напомнил, что банк является участником системы страхования вкладов, и по закону средства в размере до 1,4 млн рублей будут возвращены прежде всего физлицам и ИП.

Агентство страхования вкладов до 14 марта определит банки-агенты, через которые будут возмещаться средства. Как сообщалось ранее, выплаты должны начаться не позднее 21 марта. «Большинство обязательств перед физлицами как раз попадает под сумму страховки», — пояснил Марат Кашапов.

Источник в правительстве республики также добавил, что, вероятнее всего, «Роскомснаббанк» будет санирован одним из крупнейших банков России, переговоры с которым завершатся в ближайшие дни. Позиция финансового блока правительства заключается в том, что если даже в случае с «Социнвестбанком» ранее было принято решение о санации, «Роскомснаббанк», обладающий значительно большей устойчивостью, тем более необходимо подвергнуть санированию. К тому же санация позволит избежать негативных последствий для предприятий, а также для вкладчиков с объемом средств выше страховой суммы в 1,4 млн рублей.

Источник: http://www.bashinform.ru/

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