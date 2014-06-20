Семя – росток – перчик

Весна. Многие садоводы-огородники начали подготовку к новому сезону. У начинающих земледельцев возникают вопросы, связанные с подготовкой семян и рассады. На них отвечает агроном с многолетним стажем П.Н.Артамонов.

– Пётр Николаевич, как грамотно вырастить томатную рассаду?

– Томат – культура светолюбивая и теплолюбивая. При соответствующем освещении быстрее формируется урожай.

Затяжная пасмурная погода удлиняет период созревания на 10-15 дней, ухудшает вкус плодов. Оптимальная температура для роста и полноценного развития растений – плюс 22-24 градуса днём и плюс 16-18 градусов ночью. При температуре ниже плюс 10 приостанавливается рост, пыльца не созревает, завязи опадают. В безморозный период в открытый грунт рассаду томатов можно высаживать после 10 июня.

Что касается посадочного материала. Без хорошего почвенного субстрата невозможно получить полноценную рассаду. Если грунт высокого качества, то подкормок понадобится минимальное количество, растения будут крепкими, с короткими междоузлиями и разветвлённой корневой системой.

– Объясните, куда и как сажать семена?

– Посевной ящик заранее заполняют почвенным субстратом (на ведро листовой земли – полулитровая банка древесной золы, трёхлитровый пакет торфа и полведра садовой почвы).

Накануне посева почву слегка уплотняют и обильно поливают. Ёмкости ставят в поддоны и накрывают плёнкой.

При посеве в почвенном субстрате делают бороздки глубиной 8-10 мм на расстоянии 4-5 см друг от друга. В них высеивают семена и засыпают увлажнённой почвенной смесью слоем 10-15 мм, накрывают плёнкой.

Оптимальная температура для роста рассады – плюс 20-22 градуса (без резких колебаний в ночное время). Чтобы рассада не вытягивалась, не перерастала и не была изнеженной, нужны три условия: хорошее освещение, оптимальная температура и грамотные полив и подкормка.

Опасны как излишний полив и подкормка, так и недостаток этого.

В пасмурную погоду над рассадой нужно включать дополнительное освещение. В тёплые дни помещение обязательно проветривают, но без сквозняков. Излишки влаги из поддона удаляют.

С появлением второго настоящего листа проводят пикировку сеянцев из ящиков в индивидуальные контейнеры, заглубляют до семядольных листочков.

Примерно через 10 дней после пересадки проводят первую подкормку.

– Некоторые бывалые садоводы подкармливают рассаду настоем луковой шелухи. Это действительно полезно?

– Этот настой содержит много микроэлементов. Есть эффект. Томаты становятся крепкими, с толстыми стволиками, тёмными крупными листьями.

– Не могли бы дать рецепт?

– Литровую банку набивают здоровой, подчёркиваю, здоровой шелухой, заливают кипятком и настаивают 3-4 часа. Затем процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5.

– Как выращивать огурцы?

– Существует достаточно много способов выращивания огурцов – рассадой, семенами, в теплице, открытом грунте.

Самый простой и надёжный способ – посев сухими семенами в плёночный парник или стаканчики.

– Как готовить семена к посадке?

– Семена огурцов хранятся довольно долго, но для посева лучше выбрать семена 3-4-летнего хранения. Их можно прогреть на солнце в течение 8-10 дней, положив на подоконник с южной стороны. Многие овощеводы обрабатывают семена микроэлементами, водным экстрактом листьев алоэ (1:10). Замачивают на 18-24 часа в растворе эпина (4-6 капель препарата на 100 мл кипячёной воды комнатной температуры) или других стимуляторов роста.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2019 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА