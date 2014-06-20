Синоптики дали прогноз на весну и лето в Башкирии





Российский Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз погоды и осадков по стране с апреля по сентябрь. Вероятность данного прогноза составляет 69-72 %.

По информации синоптиков, весна в России будет аномально теплой, лето ожидается умеренным, в первые дни лета будет прохладно и дождливо.

«Аномальной жары этим летом мы не ждем, поэтому и больших лесных пожаров не прогнозируется. Урожай пшеницы будет хуже прошлогоднего — ранее повышение температуры этой весной вызвало рост озимых, а дефицит осадков нарушил их вегетацию. Лето во всей стране будет прохладнее, чем в прошлом и позапрошлом годах, но чуть теплее климатической нормы. А вот сентябрь порадует теплом и солнечной погодой», — сказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным вероятностного прогноза, в апреле температура воздуха в Башкирии будет около нормы (норма составляет +3,+5 градусов).

В мае показатели также не превысят обычные: 10-14 градусов тепла.

В июне температура будет около нормы, по югу по республике жарче обычного. Норма для первого месяца лета составляет 16-18 градусов

Фото: Сергея Крамскова

Источник: http://www.bashinform.ru