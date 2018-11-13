Сообщи, где торгуют смертью

В республике стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 11 марта начали работать «горячии линии» министерств и ведомств. Каждый, кто знает о местах сбыта, хранения, содержания притонов может сообщить об этом конфиденциально и в любое время суток.

Важен каждый звонок и любое сообщение – это основной принцип Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ведь информация является одним из эффективных средств в борьбе с распространением и потреблением наркотиков. Если вам есть что сказать сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, ваш звонок примут в любом отделе полиции. Кроме того, в МВД Башкирии круглосуточно работает телефон доверия 8 (347) 279-32-92. Позвонив по этому номеру, любой житель республики может рассказать о случаях распространения, употребления запрещённого зелья, содержании наркопритонов и задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании.

Вся информация обязательно будет проверена, ни один звонок не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется.

Организаторы мероприятия надеются на активную социальную позицию наших граждан. Один в поле не воин, и проблему наркомании нужно решать только сообща, отмечают сотрудники полиции.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ