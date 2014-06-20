Спортивная гимнастика

В Уфе прошло первенство Республики Башкортостан среди юниорок. Стерлитамак представляли воспитанники отделения спортивной гимнастики школы олимпийского резерва.

Выступая по программе мастеров спорта, серебряную медаль завоевала Арина Никонорова, бронзовая медаль – у Арины Тагировой. В состязании гимнасток по программе кандидатов в мастера второе место заняла Ангелина Суярембитова, а на третью ступень пьедестала почёта поднялась Софья Трясцина. Среди перворазрядниц в обязательной программе победила Русалина Фаршатова, в произвольной программе лучший результат – у Ларисы Семниевой, второй – у Карины Газизуллиной, третий – у Адели Галеевой. Среди спортсменок второго разряда в обязательной программе первенствовала Ирина Дегтярёва, в произвольной лучшей стала Дарья Санникова.


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Автор: (20 Мар 2019). Рубрика: Лента новостей, Спорт. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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