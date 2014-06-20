Стартовал республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана»



Начался приём заявок на участие в ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Это региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в Республике Башкортостан.

В 2018 году 56 предприятий были награждены дипломами победителей республиканского конкурса. В том числе 5 предприятий Стерлитамака.

Конкурс проводится по номинациям: продукция производственно-технического назначения; промышленные товары для населения (в том числе изделия народных и художественных промыслов); продовольственные товары; услуги для населения и услуги производственно-технического назначения.

Для предприятий, внедряющих современные методы менеджмента в рамках конкурса «Лучшие товары Башкортостана» проводятся также конкурсы «Лучшая система менеджмента качества» и «Лучший менеджер по качеству».

Положение о конкурсе и вся необходимая документация размещены на сайте ФБУ «Центр стандартизации, метрологии и испытаний Республики Башкортостан». Положение также опубликовано в каталоге «Лучшие товары Башкортостана-2018». Ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/8dtt/SpPgQBi2g

Заявка и комплект документов для рассмотрения республиканской конкурсной комиссией представляются в оргкомитет конкурса, в ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» (г.Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, 7 этаж, к.7-4) до 1 апреля. Тел.: (347)272-87-77, факс 276-17-11. E-mail: iao@bashtest.ru. Почтовый адрес: 450006, г. Уфа, б. Ибрагимова, 55/59.

По информации ФБУ «ЦСМ РБ»