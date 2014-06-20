Стерлитамак посетил врио Главы РБ Радий Хабиров

Промышленные и социальные объекты, беседа с жителями многоквартирных домов и приём школьников в пионерскую организацию – рабочая поездка в Стерлитамак врио Главы РБ вышла насыщенной. Визит начался с посещения городских предприятий. Радий Фаритович познакомился с производствами Башкирской стекольной компании и ПК «Башпласт».

– Структура экономики Стерлитамака особенная, потому что большую её часть составляет промышленность, – отметил в беседе с журналистами Р.Ф.Хабиров. – На месте бывших советских производств, которые мы, к сожалению, потеряли в 90-е годы, возрождаются новые предприятия. Мы договорились, что окажем им определённую помощь.

Глава региона оценил состояние Бельского моста, капитальный ремонт которого запланирован на 2020 год. Работы обойдутся в один миллиард рублей. Необходимые средства зарезервированы в бюджете республики.

Радий Хабиров и мэр Стерлитамака Владимир Куликов пообщались с жителями многоквартирных домов по ул.Мира, 62 и ул.Гоголя, 130 «а». Горожане рассказали о проблемах благоустройства дворовой территории и поделились ожиданиями от программы капитального ремонта подъездов, в которую вошёл дом по улице Мира.

Беседа с жителями дома по ул.Мира, 62

В ходе поездки врио Главы РБ подчеркнул, что республика встречает вековой юбилей с развитой инфраструктурой и сильной экономикой, мощным человеческим потенциалом, серьёзными традициями. Открытие в феврале школы № 23 как раз посвящено столетию Башкортостана. Директор учебного заведения Оксана Самойлова провела для Радия Хабирова экскурсию: гости побывали в столовой, учебных классах, музее и других помещениях.

– Школа построена в центре быстро растущего микрорайона, – заявил Радий Фаритович. – Пока здесь обучаются 700 детей, но она рассчитана на 1225 ребят. Учитывая интенсивное развитие этой части города, я думаю, к 1 сентября школа заполнится. Радует увеличение количества жителей, но нам надо догонять демографическую динамику социальными объектами. Напротив школы есть площадка для строительства детской поликлиники, рядом планируются два детсада.

На торжественном собрании 60 учеников младших классов приняли в детскую общественную организацию «Пионеры Башкортостана». Из динамиков звучала клятва – дети хором повторяли слова звонкими голосами. Радий Хабиров, Владимир Куликов и волонтёры повязали ребятишкам яркие пятицветные галстуки – символы новой пионерии.

Радий Хабиров и пионер Башкортостана

– Школа действительно получилась замечательной, – обратился к ученикам врио Главы РБ. – Посетив ваш музей, я узнал, что более 20 Героев Советского Союза были выходцами из Стерлитамака. Об этом нужно помнить, этим нужно гордиться и бережно хранить в своём сердце. Честно скажу, я посетил много разных школ и не буду врать – видел лишь одну, московскую, больше вашей. Сейчас школа красива своим уютом, просторными классами. Но через какое-то время основной красотой будете вы, её выпускники. Надеюсь, многие из вас прославят республику и великую Россию.

Отметив солидную территорию учебного заведения, которую необходимо держать в чистоте, Радий Фаритович подарил директору Оксане Самойловой сертификат на 500 тысяч рублей для покупки мини-трактора.

В коридорах второго этажа школы подарки ждали уже самого Хабирова. Там расположилась выставка технического творчества школьников. Руководители технопарка «Техник» представили модели квадрокоптеров, сконструированных подопечными, и вручили сувенир. Победитель Всероссийской олимпиады по технологии ученик лицея № 3 Борис Бобков подарил гостю часы в деревянном корпусе, изготовленные юношей.

Сувенир от технопарка

Завершая экскурсию, врио Главы РБ пообщался со студентками медколледжа. По словам Радия Фаритовича, сейчас формируется программа для создания особых условий студентам Башмедуниверситета, которые планируют вернуться в родные города и сёла. Это один из вариантов решения кадрового дефицита медиков на местах.

Студентки пригласили Р.Ф.Хабирова на юбилей медколледжа в 2020 году

После школы Радий Хабиров посетил Дворец спорта «Стерлитамак-Арена», где встретился с волейболистами «Тархана» и ребятами из хоккейного клуба «Орлан», а также побывал в обновлённом корпусе детской больницы. Как сообщил врио Главы, республика может помочь Стерлитамаку со строительством новых спортивных сооружений и капитальным ремонтом уже имеющихся.

Встреча с юными хоккеистами

Владимир ПАРФИРОВ