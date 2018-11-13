Стерлитамакских школьников приняли в юнармию

Недавно в нашем городе на улице Строителей открылась школа № 23 – самая большая в республике. Учебное заведение рассчитано на 1225 учеников. На днях состоялось первое знаковое событие в истории новой школы – вступление ребят в юнармию. Более трёхсот мальчишек и девчонок хором произнесли клятву верности Отчизне и своему братству. В юнармию принимали триумфаторов спартакиады «Слава Отечеству», победителей спортивных и научных состязаний, учеников профильных классов городских школ.

Хорошего вам пути, ребята!

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Одна из основных целей – воспитание молодых патриотов и гражданских активистов, а также подготовка юношей к армейской службе. Юнармейцы изучают историю, учатся оказывать первую помощь, участвуют в волонтёрской деятельности. Региональные штабы движения есть во всех регионах страны.

– Направо! Смирно! Равнение на флаги России, Башкортостана и юнармии! – командует военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рамиль Хайрутдинов. В актовый зал школы № 23 входят три сотни учеников. Их приветствует глава администрации Владимир Куликов. В ответ, на пределе голосовых связок, гремит «Здравия желаем!».

– Впервые в республике проходит такой масштабный приём в юнармию, – обращается к школьникам Куликов. – Руководство города, депутаты Совета ГО, ветераны Вооружённых сил пришли поздравить вас с этим знаменательным событием. Стать юнармейцем – это честь для каждого ученика. Как и честь – защищать свою Родину. Хорошего вам пути, ребята, и светлого будущего!

Посвящение в юнармейцы

Под торжественный гимн общероссийского движения гости вручали детям удостоверения и прикрепляли значки юнармейцев. Слова напутствия высказали депутат Госсобрания – Курултая РБ Ринат Райманов и депутат Совета ГО Владимир Ануфриев. Быть верным присяге юнармейца, помогать слабым призвал военком Рамиль Хайрутдинов. Торжественная часть завершилась праздничным концертом, после которого Владимир Куликов пригласил всех ребят на чаепитие в школьную столовую.

Дмитрий КИРСАНОВ