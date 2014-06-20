Стоять до последнего

Как ещё отправить документы региональному оператору?

В редакцию с жалобами обратились наши подписчики на большие очереди в офисе «Башэлектросбыта» (ЭСКБ). Мы с фотокорреспондентом выехали на место. Несколько десятков людей ждали своей очереди на улице. Проходим внутрь. Людей очень много: заняты все стулья, скамейки и пригодные для сидения поверхности, остальным приходится ждать стоя. Очередь электронная. Берём талон. В половине двенадцатого дня мы оказались 453 в очереди. Большинство людей пришли с документами для перерасчёта начислений за обращение с ТКО. В квитанциях у одних оказалось больше человек, чем прописано, у других сумма платежа не соответствует числу прописанных людей, у третьих к платежу за текущий месяц добавлена сумма за предыдущие, хотя люди исправно платили. Многие приехали в Стерлитамак из районов. Приёмом посетителей занят весь персонал – 7 девушек-операторов и начальник офиса.

– Наплыв людей связан с некорректными начислениями за обращение с ТКО, – комментируют ситуацию сотрудники ЭСКБ. – Мы работаем на основании тех данных, которые нам представил региональный оператор. У многих эти сведения не соответствуют действительности. Чтобы внести изменения, люди должны представить определённые документы и заполнить заявление. Мы эти бумаги передаём региональному оператору, а он вносит изменения.

– Вы хотя бы временно не можете увеличить штат, чтобы уменьшить очередь?

– Все сотрудники работают с людьми. Новых работников нам даже разместить негде – всё занято. Честно говоря, мы даже своими делами практически не занимаемся – принимаем людей, которые приходят с жалобами на некорректные начисления за обращение с ТКО.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь РО «ЭКО-Сити» Олеся Арамелева:

– Жителям Башкирии поступили квитанции на оплату за вывоз мусора. В некоторых из них могут быть указаны ошибочные данные. Если ранее гражданин уже обращался с документами к региональному оператору для корректировки данных, то повторно обращаться не нужно. Оплату услуги следует производить по количеству фактически прописанных человек или собственников только за тот месяц, за который ещё не было оплаты. Мы внесём изменения и сделаем перерасчёт в следующие расчётные периоды. Из-за большой загруженности сотрудники не успевают обработать в короткий срок всю поступающую информацию.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2019 года)

Ольга КИСЕЛЁВА