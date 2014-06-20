Таксистки

Странные мы люди. Обыденно воспринимаем женщин за рулём троллейбуса и удивляемся, если они работают в такси. Гостьи редакции – подруги Татьяна и Ольга – занимаются частным извозом около двух лет. Зачем женщины осваивают «мужскую» профессию, какие бывают трудности с пассажирами и сколько таксист может заработать за сутки – читайте в нашем материале.

В СЕКРЕТЕ ОТ МУЖА

– Здорово, братан! – так иногда приветствуют моих собеседниц мужчины, усаживаясь на пассажирское сиденье. Разглядев «братана» с маникюром, они испытывают лёгкий шок. По словам Ольги, некоторые из них с криком «Женщина за рулём!» выскакивают из авто, будто увидели привидение. Впрочем, скоро пугливые клиенты успокаиваются и возвращаются в салон.

– Мне всегда нравилось водить машину, за рулём с 2010 года, – рассказывает Татьяна. – Я руководила отделом продаж в федеральной компании и постоянно отправлялась в командировки на своём автомобиле. Удобно – ты мобилен, ни от какого транспорта не зависишь. Раньше часами могла кататься по улицам ради своего удовольствия, но поняла: глупо тратить топливо, ничего на этом не зарабатывая. Поэтому зарегистрировалась в службе такси, а потом и Ольгу переманила.

Супруг первое время не соглашался на перемену деятельности Татьяны. Девушка едва уговорила и в первый вечер принесла домой 2,5 тысячи рублей. Муж всё равно долго ворчал, особенно когда Татьяна начала таксовать допоздна, и до сих пор относится к её работе как к забаве.

Ольга месяц скрывала от мужа, что сменила работу – выезжала на линию только днём, к вечеру забирала ребёнка из детсада и была дома. Правда всплыла неожиданно – Ольга поменяла автомобиль. Новый владелец бывшей «ласточки» решил зарегистрироваться в агрегаторе такси, однако машина уже находилась в базе данных. Недолго думая, он позвонил супругу Ольги – узнать, кто работал на его машине?

– Муж долго молчал, ничем не показывая, что раскрыл мой секрет, – улыбается Ольга. – Но как-то вечером повернулся в мою сторону и резко выпалил: «Таксистка!». Я аж подпрыгнула от испуга. Муж сам работает водителем, знает, как бывает нелегко в дороге. Сейчас он уже смирился.

КОГДА РАБОТА – В УДОВОЛЬСТВИЕ

Как рассказали гостьи редакции, средний заработок за смену – от полутора тысяч рублей. Из этой суммы надо вычесть плату за заявки и топливо. Есть и долгосрочные траты, например, на амортизацию машины. Впрочем, можно заработать до пяти тысяч рублей, только за рулём придётся провести не восемь часов, а в два раза больше. Согласитесь, не каждый выдержит.

– Я не катаюсь по 10-12 часов, поскольку не гонюсь за большими деньгами, работаю в удовольствие, – делится Татьяна. – Супруг неплохо обеспечивает нашу семью. Но иногда случаются незапланированные траты, а до зарплаты мужа ещё неделя. Я выезжаю на своей машине, и за вечер нужная сумма в кармане.

Ольга долгое время работала на предприятии по 12-16 часов. Переработки были незаконными, но платили хорошо, и никто не жаловался. Трудилась допоздна, а в пять утра её забирала служебная машина, чтобы отвезти на производство. В итоге у завода поменялся собственник, переработки запретили, зарплаты упали. Сейчас Ольга не нарадуется на свободный график и независимость от строгого распорядка.

– Я сама себе и работник, и начальник, – объясняет автоледи. – Очень удобно: успеваю по городу покататься и ребятишек из садика забрать. Если надоело, хочется съездить в Уфу или побыть дома с детьми – устраиваю выходной. Ни у кого отпрашиваться не надо. Меня и Татьяну недавно в офис позвали – нормальный график, достойная зарплата. Мы попробовали и отказались. Надо подчиняться начальству, выполнять план продаж, а мы уже привыкли к свободе.

Впрочем, собеседницы признаются, что не собираются таксовать до пенсии. По информации девушек, в такси заняты, не считая диспетчеров, от 11 до 15 тысяч горожан. Однако на постоянной основе работает около тысячи. Если в России введут обязательное лицензирование с открытием своего ИП, выплатой страховых взносов и налогов, ряды временных таксистов серьёзно поредеют.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 марта 2019 года)

Владимир ПАРФИРОВ