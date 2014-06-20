У «Берёзки» бассейн – для маленьких друзей

Праздник для детей

В санатории-профилактории «Берёзка» – шумно и весело. Сюда пришли ребятишки вместе с папами и мамами. Звенят фанфары. Льётся песня «Зажигаем звёзды». Зрители дружно аплодируют юным артистам – Анне Мамонтовой, Яне Лулу, Веронике Палкиной. У всех праздничное настроение.

Ведущий приветствует собравшийся народ:

– Добрый день, дорогие гости, и наши маленькие друзья! Для вас откроются двери не только гостеприимного санатория-профилактория, но и бассейна для гидрореабилитации. Он был построен на средства СП «Берёзка».

Сегодня вы также сможете побывать в кабинете лечебной физкультуры, где будет продемонстрирован комплекс упражнений, подходящих для лечения различных заболеваний. А в новом бассейне – упражнения в воде, которые полезны для ослабленных и больных детей. Кроме этого, прослушаете лекции врача-физиотерапевта и реабилитолога кандидата медицинских наук М.Ф.Мусина и врача-невролога высшей квалификационной категории Г.П.Гулынина.

На праздник пришли почётные гости во главе с председателем Совета городского округа Андреем Анатольевичем Ширяевым. Они посмотрели выставку рисунков и поделки детей, побывали на открытии бассейна, оценили его достоинства.

Рассказывает директор СП «Берёзка», депутат городского Совета Татьяна Ивановна Гулынина:

– Сегодня открылся не просто бассейн. Наш малый бассейн предназначен для гидрореабилитации детей с ограниченными физическими возможностями. Он идеально подходит для адаптивной физической культуры. АФК – это комплекс упражнений спортивно-оздоровительного характера. Они особенно полезны детям с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП.

Занятия АФК и спортом оказывают положительное влияние на физическую подготовленность и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и т.д. Они помогут преодолеть стресс, поверить в себя, в свои возможности и способности.

– Татьяна Ивановна, расскажите подробнее о гидрореабилитации.

– Основная задача гидрореабилитации – стимулирование двигательной активности в воде. Иначе говоря, восстановление нормального физического состояния при помощи активных и пассивных движений. Пребывание в воде ускоряет метаболизм, повышает терморегуляцию, улучшает кровообращение, развивает дыхательную систему, снижает болевые ощущения. Это и лечение, и профилактика.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 марта 2019 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА