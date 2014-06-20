Утрём нос простудам?

ЛОР-врач – об антибиотиках, УФО и здравом смысле

Тест для родителей. У ребёнка насморк. Ваши действия?

а) если лечить, пройдёт за 7 дней, если не лечить – за неделю. Насморк – это не болезнь;

б) сосудосуживающие капли – наше всё;

в) насморк не приходит один: всё равно придётся антибиотики давать;

г) нет правильного ответа.

Лидия Ахметовна Фахрисламовна за 40 лет работы могла бы выпустить несколько пухлых томов таких тестов, чтобы родители научились адекватно реагировать на детские недуги. Но она не популяризатор, а практик. Мы задали доктору санатория «Радуга» семь вопросов о здоровье и услышали много неожиданного (в том числе верный ответ на вопрос про насморк).

КОМУ НУЖЕН ЛОР-ОСМОТР?

«Кабинет оториноларинголога» – отличное упражнение для дикции, но Вике сейчас с ним не справиться: у неё болит горло.

– Это не воспалительный процесс, дело в голосовых связках, – подытоживает врач осмотр белокурой девочки-подростка. – Ты громко разговаривала?

– Да, пришлось.

– Тебе нужны тёплое питьё и покой, побереги горло – скоро всё пройдёт.

Все дети, поступающие в санаторий, осматриваются врачом-оториноларингологом для исключения хронических очагов инфекции. Если есть проблемы, ребёнок получает лечение, и родители отмечают, что после этого он в течение года практически не болеет.

Шпатели, ушные воронки, почкообразный тазик – лязганье металлических инструментов леденит душу, но именно лор-осмотр (кстати, абсолютно безболезненный!) способен выявить порой неожиданные проблемы:

– Нос, горло, уши вынесены на периферию не зря: во-первых, осмотрев их, мы, врачи, в большинстве случаев можем поставить диагноз без дополнительных обследований. Во-вторых, лор-органы дают информацию об органах внутренних. Например, по состоянию слизистой глотки можно судить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Так, боль в горле по утрам, проходящая сама собой, часто свидетельствует о болезнях желудка или неправильном питании ребёнка, а постоянное покашливание или шмыганье носом может быть проявлением невроза. То есть патологии лор-органов могут быть вторичными, и мы помогаем другим специалистам дифференцировать болезни.

ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ

– Современные дети с раннего возраста посещают всевозможные кружки, секции и студии. Мода на раннюю социализацию и перегрузка занятиями – это дополнительная нагрузка на иммунитет ребёнка. У детей должно быть свободное время, и на прогулке они должны проводить как минимум два часа в день (чем больше, тем лучше). Гулять на свежем воздухе необходимо даже во время болезни, если позволяет самочувствие. Если при ОРВИ поднялась температура, в первые три дня её ни в коем случае нельзя снижать. Привычка давать жаропонижающее при 38 градусах вредит: насильственное снижение температуры подавляет выработку собственных интерферонов, и ребёнок болеет дольше. Одно но: нужно быть уверенным, что это именно ОРВИ, а не, скажем, ангина. Противовирусные препараты в первые дни давать тоже нельзя: допустим, Кагоцел и Виферон – это готовые интерфероны, они блокируют собственную защиту организма. Их приём чреват осложнениями, поэтому злоупотреблять ими ни в коем случае нельзя. Ещё одна ошибка родителей – давать детям синтетические витамины. Настоящая кладовая натуральных витаминов для детей – квашеная капуста, шиповник, лимон, имбирь.

Если мы хотим растить здоровых детей, нам придётся научиться соблюдать социальный этикет: ребёнка с ОРВИ вести в садик или школу нельзя. Естественная тренировка иммунитета и намеренное заражение – не одно и то же! Оставить заболевшего ребёнка дома – это вопрос элементарной человеческой культуры и порядочности.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2019 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА