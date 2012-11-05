В Башкирии могут ввести 4-дневную рабочую неделю для мам с тремя детьми

В Башкирии могут ввести 4-дневную рабочую неделю и частичную трудовую занятость родителей с тремя и более детьми. Такое предложение сегодня высказала на заседании в Правительстве республики и.о. заместителя премьер-министра РБ Ленара Иванова.

«Определенным вкладом в укрепление института семьи и брака становятся мероприятия, которые дают людям возможность больше времени проводить со своей семьей. В этом плане в республике с 1 апреля ряд школ перейдут на 5-дневное обучение. В обозримом будущем мы предлагаем пойти дальше. Определённый интерес в связи с этим может представлять 4-дневная рабочая неделя и частичная трудовая занятость родителей с тремя и более детьми», — сказала и.о. вице-премьера.

По словам Ленары Ивановой, здесь важна лояльность работодателей к лицам с семейными обязанностями.

В 2014 году сократить рабочую неделю в России по аналогии с некоторыми зарубежными странами предлагала Международная организация труда, считая, что подобный график улучшит трудоспособность и даст толчок развитию экономики. Госдума рассмотрела этот вопрос. Вывод был таков: «Пока Россия не может себе такого позволить, это — мечта». Летом прошлого года разговоры на эту тему возобновили.

Укороченная неделя для женщин с детьми может позволить большему количеству мам получать полноценную зарплату и при этом чаще бывать с детьми, говорят специалисты.

Источник: http://www.bashinform.ru