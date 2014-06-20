В Башкирии школьницу, спасшую троих братьев из пожара, наградили медалью «За доблесть»

Медалью «За доблесть» наградили 15-летнюю школьницу из Шаранского района. Зарина Закиева спасла троих младших братьев. Ей пришлось вызволять их через окно дома объятого пламенем.

Непривыкшая к такому вниманию Зарина немного растеряна. Девочка получила не только слова благодарности и рукопожатия: на груди 15-летнего подростка появилась медаль. «За спасение человеческой жизни» – так гласит выписка из приказа. В день трагедии Зарина последняя выпрыгнула из окна. В первую очередь из объятого огнем дома она вынесла троих младших братьев. С того момента прошла неделя, однако девочка переживает до сих пор.

Зарина Закиева: «Разбила окно и передавала их соседу. Я до сих пор как-то не отошла от этого, мне было очень страшно. Даже как-то трясло от этого. Я есть даже не могла целый день».

В то утро взрослые уехали в Туймазы, чтобы оформить льготу как многодетная семья. Зарина осталась дома с младшими. Извещатель в момент задымления подал сигнал о пожаре. Девочка не растерялась, бросилась спасать малышей, одному из которых 5 лет, двоим другим всего год и два. О пожаре мать девочки-героини узнала по дороге домой.

Альбина Емельянова, мама Зарины: «В первую очередь мысли были, что я оставила с девятиклассницей, у меня есть дочь. Оставила детей младших самых с ней. Я очень испугалась, что они в доме, как бы не сгорели. Дети, дети, дети, одно в уме было, что дети».

Дом сгорел дотла. Однако большой трагедии удалось избежать. На школьной линейке скромная девушка фотографируется с кадетами – на память. Она для них теперь пример, как и для всех жителей Шаранского района. Ее одноклассники и родная сестра не скрывают гордости за Зарину.

Екатерина Салимгареева, одноклассница Зарины Закиевой: «Храбрая, мы уже это увидели. По тому, как она спасла своих братьев. За свою жизнь она не боялась, она волновалась за своих братьев».

Пожарные извещатели в Башкортостане раздают бесплатно с 2016 года. А с начала апреля датчики станут частью подарочного комплекта при выписке из роддома. В Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям отметили, что портативная сирена уже спасла жизни 80 с лишним человек, половина из которых – дети.

Авторы: Динара Таймасханова, Максим Окунев