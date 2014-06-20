В РБ нормативы накопления отходов – одни из самых низких в ПФО

В настоящее время для многоквартирных жилых домов (МКД) Правительством республики утверждён норматив 1,92 кубометра в год на одного человека, для индивидуального жилья – 1,95 куб. м. К примеру, в Татарстане это 2,36 и 2,56 соответственно. В Чувашии – 2,02, Саратовской области – 2,4 и 3… Такие данные были озвучены на заседании коллегии Минэкологии РБ.

В 2018 году Государственный комитет РБ по тарифам утвердил предельные единые тарифы для всех четырёх региональных операторов.

– Учитывая необходимость формирования комплексной инфраструктуры, выстраивания эффективной работы региональных операторов, полного охвата всех населённых пунктов регулярной системой вывоза ТКО, в настоящее время в республике установлена единая плата – 70 рублей, где организована регулярная система вывоза, и 35 рублей – где вывоз до 1 января 2019 года не осуществлялся, – заявил на заседании коллегии замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Гражданам, имеющим низкий уровень доходов, Правительство РБ предоставляет субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

О.АРАМЕЛЕВА