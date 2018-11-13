В Стерлитамаке пройдут мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта

Список мероприятий

Выставка работ Л.Кондратьевой (батик и гобелен, г.Тольятти) – с 7 по 27 марта с 10 часов в картинной галерее (ул.Коммунистическая, 84);

праздник «Масленица» – 7 марта в 17 часов в детской школе искусств;

ретровечеринка, посвящённая Международному женскому дню – 7 марта в 18 часов в Городском дворце культуры «Сода» (ул.Тукаева, 9);

спектакль А.Хакимова «Куштиряк» – 7 марта в 19 часов в государственном театрально-концертном объединении (пр.Ленина, 30 «в»);

концерт творческих коллективов ГДК, посвящённый Международному женскому дню – 8 марта в 12 часов в ГДК «Сода» (ул.Тукаева, 9);

концерт ВИА «Синяя птица» – 8 марта в 19 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

мюзикл «Легенды Урала» – 8 марта в 19 часов в государственном театрально-концертном объединении (пр.Ленина, 30 «в»);

премьера сезона – комедия А.Островского «Доходное место» – 8 и 9 марта в 18 часов в государственном русском драматическом театре (ул.Худайбердина, 18);

концерт Ильдара Хакимова – 9 марта в 19 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

сказка-комедия И.Чернышева «СуперЗаяц» – 9 марта в 12 часов в государственном театрально-концертном объединении (пр.Ленина, 30 «в»);

спектакль для детей «Кошкин дом» – 10 марта в 12 часов в государственном русском драматическом театре (ул.Худайбердина, 18);

концерт учащихся среднего и старшего хора – 10 марта в 12 часов в детской школе искусств;

акция «День мартовского Чеширского кота» – 10 марта с 15 до 17 часов в филиале № 4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (пр.Октября, 30);

праздник «Масленица» (театрализованное представление, конкурсы, игры) – 10 марта в 11 часов в парке культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина;

концерт артистов чувашской эстрады – 10 марта в 18 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35);

спектакль В.Пановой «Проводы белых ночей» – 10 марта в 18 часов в государственном русском драматическом театре (ул.Худайбердина, 18);