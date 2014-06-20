В Стерлитамаке состоится отборочный тур Республиканского фестиваля художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»

25 марта в 18 часов в зрительном зале Городского дворца культуры (ул.Тукаева, 9) состоится городской отборочный тур Республиканского фестиваля художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Приглашаются коллективы самодеятельного художественного творчества, обладающие исполнительским мастерством и дарованиями. Возраст участников – от 55 лет. Продолжительность исполнения любого номера – не более 4 минут.

К участию в отборочном туре фестиваля не допускаются люди старшего поколения, чья профессиональная деятельность была связана с искусством и культурой (народные и заслуженные артисты, профессиональные танцоры, певцы, музыканты, артисты и т.д.), кроме аккомпаниаторов.

Номинации фестиваля:

«Вокальное исполнение» (соло, ансамбль, хор, фольклорный коллектив);

«Танцевальное исполнение» (соло, ансамбль);

«Инструментальное исполнение» (соло, ансамбль, оркестр);

«Художественное слово» (чтение литературного произведения);

«Театральная миниатюра»;

«Оригинальный жанр».

Критерии оценки: уровень подготовки и исполнительского мастерства; техника исполнения художественного номера; артистичность; глубина раскрытия темы; оригинальность; сценический вид, имидж.

Для участия в отборочном туре необходимо подать заявку в оргкомитет до 22 марта в кабинет № 310 (ГДК, пр.Октября, 35, при себе иметь паспорт).

С вопросами можно обратиться к художественному руководителю ГДК Светлане Александровне Барановой. Телефоны: 24-34-74; 8-917-79-97-315.