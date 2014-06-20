В Уфе жители многоэтажки жалуются на диких животных в квартире соседей

В уфимской многоэтажке поселили диких животных. В квартире живут змеи, собаки, попугаи и многие другие питомцы. Кроме того, что жильцы жалуются на неприятный запах, люди ещё и попросту боятся соседства с хищниками. Люди уже несколько раз обращались в отделение полиции.

Зоопарк в обыкновенной многоэтажке. Такому соседству рады оказались не все. Один из жильцов дома Руслан Лукманов установил камеру видеонаблюдения. Каждое утро и вечер люди выходят и заходят с большими ящиками, которые накрыты тканью.

Руслан Лукманов: «Клеток очень много проносят. Увидели видеонаблюдение, стали накрывать клетки».

Одного из питомцев даже приводили домой к Руслану. Хозяева животных и не скрывают, что в квартире поселились вместе с четвероногими, пернатыми и даже чешуйчатыми. Как выяснилось, хозяева животных работают в цирке. Говорят, питомцы для них – почти что члены семьи. Однако в шоу есть и крупные хищники. В программе также медведи и крокодилы. Где живут эти четвероногие артисты, нам так и не ответили. Мы застали их как раз, когда группа возвращалась с выступлений. В этот день в Уфе они отработали 3 представления. Жильцы дома говорят, что артистов с животными в подъезде видят далеко не впервые. Люди утверждают, что весь этот цирк начался несколько месяцев назад.

В этом году Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Был определен перечень хищников, которых запрещено держать в квартирах или частных домах.

Линар Зиганшин, начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии Республики Башкортостан: «Планируется, что данные животные будут изыматься и передаваться в приюты. По возможности возвращать в дикую среду».

Однако для содержания диких животных необходимы специальные приюты. Вряд ли медведи уживутся в одной клетке с кошками или собаками. Обычные волонтёры работать с хищниками тоже не смогут. Сейчас законопроект дорабатывается. Ну а в эту квартиру в ближайшее время могут наведаться инспекторы. Жильцы дома планируют обратиться к зоозащитникам.

Автор: Лилия Курбанова