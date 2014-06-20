Владимир Куликов: «Люди правы, некоторые управляющие компании работают просто отвратительно!»

Рабочая поездка главы администрации

Природа испытывает нас на прочность. Думаю, многие сегодня ностальгируют по прошлому году, когда не приходилось бороться со снежной стихией, завалами, колеёй и управляющими компаниями, которые не очень-то своевременно чистят наши дворы. Жалоб по поводу неочищенных дворов и тротуаров поступает очень много как в нашу редакцию, так и в администрацию города. Не меньше их на просторах социальных сетей. В среду глава администрации Владимир Куликов организовал рабочий выезд по городским дворам. Участвовали руководители крупных управляющих компаний города, директора РСУ ДОР и УРБ, а также председатель административной комиссии Рустам Мушарапов и заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрей Ермолаев.

Владимир Иванович побывал во дворах ул.Коммунистической, Худайбердина, Николаева, Волочаевской, пр.Ленина, осмотрел дороги и проезды в Кошачьем посёлке, Первомайском, районе «Соды» и Заашкадарье.

На ул.Худайбердина, 133 главу администрации встретила огромная лужа возле контейнерной площадки. Игорь Баринов, директор управляющей компании ТЖХ, в ведении которой находится эта территория, пояснил, что нужны экспертиза, проект, чтобы понять, как эта вода накапливается и как её правильно отводить. Владимир Куликов с таким подходом не согласился:

– Людям неважно, есть экспертиза или нет. Лужу нужно ликвидировать. Здесь же садик рядом. Как люди должны ходить? Хоть баночкой вычерпывайте! Делайте водоотвод, ливнеприёмник – продумайте. Но так оставлять это нельзя. Вы же знаете: кто хочет работать – ищет возможность, кто не хочет – причину.

Вдоль школы № 7 и детского сада № 44 – колея. Владимир Иванович отметил, что по поводу этой территории горожане к нему уже обращались. После обращений коммунальщики чистят проезд, а потом забывают про него до очередной жалобы. Поэтому сегодня здесь всё та же снежная каша плюс бугром заваленные мусорные контейнеры.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 марта 2019 года)

Индира КАМАЛОВА