Волшебник сцены

56 лет в театре

Ранним утром у здания русского драматического театра можно встретить стройного элегантного мужчину из когорты удивительных людей, которые не сдаются возрасту. Это художник, больше того – волшебник, владеющий искусством материализации режиссёрских замыслов, – Виктор Петрович Хлыбов. 40 лет он в Стерлитамакском русском драмтеатре. А общий театральный стаж заслуженного работника культуры Российской Федерации и заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан равняется 56 годам. На его счету – 260 постановок. Особенно запомнились зрителям «Собачье сердце», «История одной страсти», «Кин IV, или Гений и беспутство», «Самоубийца», «Орфей спускается в ад», «Медея», «Три сестры» и др.

О театре с Виктором Петровичем можно разговаривать часами:

– О чём вы мечтали в детстве?

– Сколько себя помню, я мечтал о театре. Совсем маленьким мальчиком каждый вечер, усаживаясь у приёмника, слушал спектакли. Раньше была замечательная передача «Театр у микрофона», где транслировались спектакли по пьесам русских, советских и зарубежных драматургов. Слушал, и желание стать актёром крепло с каждым разом.

Удивительно, что обстоятельства складывались для меня счастливо. Учился я в уфимской школе, где преподавали не только физику, математику, русский язык и т.д., но и обучали профессии художника-альфрейщика.

– Что за профессия?

– Альфрейная живопись – это разновидность интерьерной росписи, имитирующая различные виды и типы отделки внутреннего помещения (например, ценные породы дерева, гипсовую лепнину, шёлковые драпировки, расписные узоры).

– Сейчас о таких художниках не слышно.

– В настоящее время под термином «альфрейная живопись» подразумевается орнаментально-декоративная роспись – многоцветные орнаменты, стилизованные цветочные композиции, фантастические фигурки, имитация архитектурных элементов лепнины.

После окончания школы преподаватели сказали: «Любишь театр, так иди туда!». И я поступил в Башкирский театр оперы и балета, который славился талантливыми постановками. На сцене шли «Князь Игорь», «Иван Сусанин», оперы Верди, Гуно, Бизе, башкирских композиторов.

Я работал бутафором и пел в оперном хоре. К тому же, мне посчастливилось пройти по конкурсу в народный театр юного зрителя. Выходить на сцену – это счастье. Но в 1968 году меня призвали в армию.

– Была возможность отказаться от воинской службы?

– Мне такое и в голову не приходило. В армию пошёл с охотой.

За день до ухода мама дала мне 20 рублей. По тем временам немалые деньги. Я купил этюдник с красками. Пришёл на призывной пункт. Сижу рисую. Подошёл замполит одной из воинских частей Йошкар-Олы и сосватал меня – ему нужен был художник-оформитель. И получилось так, что я служил в армии зав-

клубом и одновременно художником в театре Йошкар-Олы. В марте 1996 года этот театр стал называться Академическим театром имени Г.В.Константинова. С Георгием Викторовичем я оформил много спектаклей. Работал с ним четыре года.

– Что вас больше всего раздражает в людях?

– Лживость, непунктуальность, лицемерие.

– Какое историческое время вызывает у вас наибольший интерес?

– XVIII и XIX века. Там были совсем другие отношения между людьми. Общественный уклад, быт, мышление, привычки существенно отличались от того, что мы видим сейчас.

Взять хотя бы театр. В наши дни он, конечно, тоже играет большую роль в жизни интеллигентных людей. Но в 19 веке это было не только культурное заведение, но и место, где знакомились, влюблялись, общались и развивались. Театр учил правильной речи, воспитывал вкус, растил гуманистов. Он пользовался огромной популярностью у всех сословий без исключения.

Под воздействием театра складывалось общественное мнение. Люди осуждали лицемерие, лживость, необязательность, скверно-

словие, воровство, коррупцию.

Игнорирование правил этикета могло привести не только к изгнанию из общества, но даже и разрыву семейных уз. Если говорить о супружестве, то, прежде всего, осуждалась неверность. В нравственном отношении муж и жена в то время были равны. Муж обязан обеспечивать семью и любить жену. Жена – быть отличной матерью. Материнство считалось самой важной её ролью, даже средством счастья.

Привлекает и то, что эти века богаты романтикой, напряжением мысли, музыкой настоящей любви, душевными муками, культом прекрасной дамы, а также неповторимым разнообразием нарядов – изящных, элегантных, изысканных… Поэтому оформлять спектакли 18-19 веков гораздо интереснее, чем современные.

– Кто ваш любимый художник?

– Эдуард Степанович Кочергин – главный художник БДТ имени Г.А.Товстоногова. Его решения всегда лаконичны и выразительны. А это очень сложно совместить. Особенное впечатление на меня произвели спектакли в его оформлении: «История лошади», «Чайка», «Дядя Ваня», «На всякого мудреца довольно простоты».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 марта 2019 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА