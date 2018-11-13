Врачи и мессенджеры

Можно ли помочь пациенту, общаясь с ним в соцсетях

Врачи нашей республики всё активнее осваивают новый вид коммуникаций, регистрируя свои страницы в сетях. Многие рассматривают это как возможность открытого диалога, кто-то считает это способом информирования пациентов из первых уст, а оптимисты видят в этом ещё и способ достучаться до начальства от медицины. Мы встретились с двумя специалистами, которые находятся на разных стадиях освоения социальных сетей в профессиональных целях. О своём опыте рассказывают два доктора, практикующие в Уфе и Стерлитамаке.

«Я НЕ БЛОГЕР, ПРОСТО ХОЧУ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ»

Гулиса Марсельевна Мусина – кандидат медицинских наук, невролог-эпилептолог с 27-летним стажем работ, врач-остеопат клиники семейной остеопатии профессора Ю.О.Новикова (Уфа). Принимает в клиниках Уфы и Стерлитамака.

– Я не считаю себя врачом-блогером. По моим соображениям, блогер – это тот, кто, вальяжно расположившись у компьютера и попивая чай или кофе, пишет что-то в интернете, при этом выражая сугубо личное мнение, да ещё и деньги за это имеет.

Свои аккаунты я открыла в 2009 году. С 2000 года вела школу здоровья «Невролог и Я» в детской поликлинике для маленьких пациентов и их родителей. Постепенно нагрузки увеличивались, параллельно развивались технологии, поэтому я решила, что с помощью сетей смогу помогать гораздо большему количеству людей. Создала свой сайт www.nevrolog2009.narod.ru, там был форум, где мне задавали вопросы. Этот сайт существует до сих пор, но, увы, Яндекс поменял платформу, и исправить в нём что-то я пока не могу, хотя не раз пыталась это сделать. Есть моя одноимённая группа во «ВКонтакте», есть в «Фейсбуке» страница Стерлитамакского представительства объединения врачей-эпилептологов и пациентов, на которой я регулярно публикуюсь.

Конечно, этому предшествовала довольно длительная работа «ногами» – с первых лет работы в поликлинике я довольно долго ходила по школам Стерлитамака – проводила лекции о вреде курения, алкоголизма и наркомании. На родительских собраниях рассказывала папам и мамам про заболевания нервной системы, публиковала статьи в «Стерлитамакском рабочем». Новые технологии побудили меня использовать новый формат общения с людьми.

Онлайн-приёмы я не веду, я не экстрасенс. На какие-то мелкие вопросы отвечаю. Например, какие анализы нужны для очного приёма ко мне, к какому узкому специалисту вначале надо сходить.

Хочу сразу сказать, что интернет – это такая огромная куча информации, чего там только не пишут! Люди порой, начитавшись всего этого, начинают в панике бегать по врачам, а в голове у них – сплошная каша. Тяжело бывает убедить их в том, что всё не так уж плохо, или что всё совсем не так, как они себе напридумывали.

Надо осознавать, что в интернете много мусора, заведомо неправильной информации, случаются хитроумные рекламные вбросы. И без медицинского образования сразу не разберёшь, где правда, где вымысел, где реклама.

С другой стороны, в интернете есть много полезной информации, но её надо правильно фильтровать. А этому никого нигде не учат. В этом смысле родительские сообщества бывают полезны.

Как врач, я и в интернете должна работать в соответствии с законами, стандартами и клиническими рекомендациями. Я прошла особую дорогу, если в чём-то не разбираюсь, стараюсь пройти обучение, погрузиться в среду.

Что я выкладываю на своей странице? Сертификаты, информацию про то, где и как учусь, привожу позитивные примеры из практики. Люди знакомятся с этой информацией и делают свой выбор. Только так я могу справляться с негативом недовольных, с неэтичными выпадами коллег. Защиты нет, каким бы классным специалистом ты ни был, всегда найдётся тот, кто тобой недоволен.

Я работаю по принципам доказательной медицины, большинству пациентов реально могу помочь улучшить качество жизни через использование различных методов, в том числе традиционной китайской медицины, коррекции питания и так далее. В своё профессиональное развитие вкладываю личные средства, приходится брать и банковские кредиты. Поэтому в клиниках веду платный приём, но это социальная цена, поверьте. Люди тоже должны вкладываться в своё здоровье.

У меня есть круг пациентов, для которых я авторитет, врач, которого ценят и уважают, как в старые добрые времена. Это меня тоже поддерживает.

А сетям хочу сказать спасибо. В своё время, когда мой личный телефонный номер оказался у огромного количества людей, и телефон мой разрывался от звонков, сети просто помогли мне уцелеть.

А ещё сети – это возможность сказать слова поддержки семье, в которой растёт больной ребёнок. И, конечно, способ помочь выбрать лучший маршрут для диагностики, лечения и реабилитации без лишних трат сил и средств. Контролирую пациентов с эпилепсией – как действует препарат, помогает ли он, есть ли какие-нибудь нежелательные реакции на него. Короче, использую все возможности, чтобы помочь людям. Профессия обязывает.

«ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ МОЖЕТ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС РАБОТЫ»

Алёна Петровна Запромётова – участковый терапевт поликлиники клинической больницы № 1. В медицине 23 года. С пациентами в социальных сетях начала общаться с момента начала работы на участке, то есть четыре года назад.

– Я пока не могу назвать себя блогером, но мне это очень интересно. Сначала я стала отвечать на звонки пациентов. Но мобильная связь не всегда удобна, особенно при нашей загруженности. Ты ведёшь приём в поликлинике, потом идёшь на вызовы к пациентам домой. Сейчас я активно использую мессенджер WhatsApp. Конечно, это кардинально не решит проблем человека со здоровьем, но может реально ускорить процесс работы. Такой вот способ в режиме острой нехватки времени узнать о состоянии пациента, сообщить ему результат анализов. Функция мессенджера – передача информации от врача к пациенту и наоборот, рекомендации по приёму того или иного препарата, консультации.

К сообществам врачей и пациентов в сетях отношусь, честно говоря, насторожённо. Считаю, что общение пациента и доктора должно быть сугубо конфиденциальным.

Подготовила Марина ВОРОНОВА