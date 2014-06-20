Временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств



В период с 1 по 30 апреля в городе вводятся временные ограничения движения транспортных средств с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Ограничение вводится для предотвращения разрушения проезжей части дорог, сохранения нормального технического состояния дорожного полотна.

Также с 20 мая по 31 августа вводится временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием. Временное ограничение движения в летний период вводится при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C (по данным Гидрометцентра России).

По информации отдела промышленности, транспорта и связи