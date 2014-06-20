Все больше людей выбирают активное занятие спортом и правильное питание, которые являются залогом здоровья, хорошего самочувствия и отличного настроения.
5 причин начать заниматься спортом прямо сейчас!
- Физические нагрузки укрепляют здоровье, усиливают сердце. Упражнения, выполняемые регулярно, предотвращают появление потенциально опасных тромбов в крови, замедляют процеcc старения организма.
- Занятия спортом тонизируют мышцы, делают их сильными и выносливыми. Они становятся более упругими, а вы — подтянутым, привлекательным и гибким.
- Спорт помогает противостоять хроническому утомлению, увеличивая запас жизненных сил, повышая уровень энергии вашего тела.
- Упражнения способствуют глубокому и спокойному сну, потому что стимулируют производство эндорфинов. Они помогают освободиться от нервного напряжения, скопившегося в течение дня.
- Хорошая физическая подготовка помогает человеку быстрее восстановиться после перенесенных тяжелых заболеваний, хирургических операций, травм и т.д. Сильные, тренированные мышцы обладают большим потенциалом восстановления, нежели слабые.
Чтобы сохранить здоровье важно также проходить регулярный осмотр у врача и диспансеризацию. Это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, если у вас есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Автор: Администратор (29 Мар 2019). Рубрика: Лента новостей, Спорт. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.