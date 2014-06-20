Все больше людей выбирают активное занятие спортом и правильное питание, которые являются залогом здоровья, хорошего самочувствия и отличного настроения.

5 причин начать заниматься спортом прямо сейчас!

Физические нагрузки укрепляют здоровье, усиливают сердце. Упражнения, выполняемые регулярно, предотвращают появление потенциально опасных тромбов в крови, замедляют процеcc старения организма. Занятия спортом тонизируют мышцы, делают их сильными и выносливыми. Они становятся более упругими, а вы — подтянутым, привлекательным и гибким. Спорт помогает противостоять хроническому утомлению, увеличивая запас жизненных сил, повышая уровень энергии вашего тела. Упражнения способствуют глубокому и спокойному сну, потому что стимулируют производство эндорфинов. Они помогают освободиться от нервного напряжения, скопившегося в течение дня. Хорошая физическая подготовка помогает человеку быстрее восстановиться после перенесенных тяжелых заболеваний, хирургических операций, травм и т.д. Сильные, тренированные мышцы обладают большим потенциалом восстановления, нежели слабые.

Чтобы сохранить здоровье важно также проходить регулярный осмотр у врача и диспансеризацию. Это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, если у вас есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС).