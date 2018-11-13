«Все у меня на крючке!»

Неженское хобби вернуло ей радость жизни

Татьяна Кузнецова – человек добрый, открытый, отзывчивый и деятельный. Язык не поворачивается назвать её пенсионеркой: столько в этой женщине энергии и молодого задора. Однако несколько лет назад всё было по-другому…

ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ

Наша героиня не из тех, кто может похвастать крепким здоровьем: она перенесла сложную операцию на сердце, заработала хронический обструктивный бронхит и астму. Но если справляться с телесными недугами ей помогают семья и природное жизнелюбие, то когда Татьяна испытала серьёзный душевный дискомфорт, она растерялась.

– Когда мне исполнилось пятьдесят, предприятие, на котором я работала, ликвидировали, а нам раздали уведомления о сокращении, – вспоминает Татьяна. – В это же время умерла мама, уход которой я переживала очень тяжело. Словом, пришлось мне обращаться за помощью к психологу. Та посоветовала найти себе занятие по душе. Так в мою жизнь вошла рыбалка.

У супруга Татьяны Алексея к рыбалке как таковой отношение далёко не фанатическое: он может составить жене компанию, любит отдых на природе, в охотку может и рыбку половить. Но может и остаться дома, с лёгким сердцем отпустив любимую супругу со своими подчинёнными Виктором и Сергеем, давно ставшими верными спутниками и компаньонами рыбачки Тани.

– Виктора я считаю своим первым учителем, – улыбается Татьяна. – Это он посвятил меня во все тонкости рыбалки, помог с экипировкой, объяснил, какие бывают снасти. И, конечно, всё показал на практике. Мы до сих пор с удовольствием рыбачим вместе, хотя в последнее время я предпочитаю оставаться один на один с удочкой и лункой.

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ БУР ГОЛУБОЙ…

Пока Татьяна рассказывает, я с ужасом обнаруживаю, что больше половины терминов, которыми моя собеседница так и сыплет, мне незнакомы. Жерлица, кружок, загар. У меня от этих слов голова идёт кругом. Татьяна понимающе улыбается и отправляется за снастями. Показывает, как работает то или иное приспособление, выкладывает из рыбацкой сумки на стол целую россыпь удочек для зимней рыбалки – «поплавочку», «балалайку», катушечные. За удочками следуют варежки с пальчиками, черпак, бур с деталями нежно-голубого цвета…

– Бур мне муж на Новый год подарил, а осенью я попросила у него лодку. У нас есть большая лодка, на ней даже в море можно выходить, но мне хотелось маленькую, чтобы спокойно уединяться где-нибудь в тихой заводи. Теперь я свою десятикилограммовую подружку могу сама на плече от машины до воды донести. А вообще для рыбалки у нас с Лёшей есть всё – спиннинги, коллекция воблеров, эхолот, даунригер…

К женскому празднику она себе уже вытребовала подарок – 9 марта уезжает с компаньонами на очередную зимнюю рыбалку.

– А чем зимняя рыбалка отличается от летней? – задаю Татьяне свой дилетантский вопрос.

– Зимняя рыбалка – это доступ по всему водоёму. Я в палатке сидеть не люблю. Пробурю одну лунку, потом вторую, третью. У меня десять жерлиц, так что бегаю по льду туда-сюда, как заводная. Выезжаем обычно затемно, приезжаем на место на рассвете – один фонарь на лбу, другой на брюхе. Романтика! Летом ты всегда в воде, причём неважно, какой она температуры. Люди на берегу в фуфайках сидят, а мы с мужем купаемся. Ну и без лодки летом какая рыбалка?

В знак особой приязни и чисто по-женски Татьяна демонстрирует мне обновку – оранжевые тапочки из прорезиненной ткани:

– Вот, аквашузы себе из Китая выписала. Незаменимая вещь для летней рыбалки!

Я восхищённо цокаю языком, а про себя думаю: «Странные они всё-таки люди, эти рыбаки!..».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 марта 2019 года)

Марина ВОРОНОВА