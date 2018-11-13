За что в Башкирии можно получить административный штраф

Радий Хабиров поручил администрациям городов и районов республики усилить работу административных комиссий и активнее привлекать к ответственности злостных нарушителей.

Как рассказал руководитель Администрации Главы Александр Сидякин, самые массовые жалобы касаются таких сфер, как семейно-бытовое дебоширство, нарушение правил уличной торговли, покоя и тишины в вечернее и ночное время, вопросов благоустройства, парковки автомобилей на газонах. Только на эти проблемы приходится около 80 процентов всех обращений в административные комиссии.

— При своевременном реагировании на поступающие от населения жалобы можно было намного улучшить ситуацию в городах и районах по наведению элементарного бытового порядка, — пояснил Александр Сидякин.

По словам Радия Хабирова, административные комиссии должны бороться в первую очередь не за штрафы, а за «качественную жизнь».

— Все эти виды правонарушений не дают жить нашим жителям спокойно, нормально, комфортно. Это то, что отравляет жизнь людей: шум, гам, парковка. Про парковку я вообще не говорю, такое ощущение, что понимания цивилизованной парковки вообще не существует пока в республике, — сказал он.

Как показывает опыт других стран, серьезные штрафы и высокая требовательность ой как хорошо повышают дисциплину людей. В Сингапуре, например, идеально чисто. Потому что если вы бросите бумажку на землю, придется заплатить 500 долларов — более 30 тысяч рублей! Может, и у нас пора уже навести порядок и наказывать рублем тех, кто не понимает, что живет на свете не один?

Что за нарушения такие и на сколько можно оштрафовать соседа, оставившего машину на детской площадке или посреди ночи громко включившего музыку? Мы подготовили для вас небольшую памятку. Полностью все штрафы можно посмотреть в Кодексе Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Актуальная его версия — с изменениями на 4 февраля 2019 года.

ЖКХ и благоустройство

Несвоевременная очистка дорог и крыш зданий

(кроме многоквартирных домов и их придомовых территорий)

Должностные лица — 5-10 тыс./15-20 тыс. руб.*

Юрлица — 15-20 тыс./30-40 тыс. руб.*

*если причинен ущерб Проведение земляных работ возле жилых домов с нарушением правил благоустройства

Должностные лица — 5-10 тыс. руб.

Юрлица — 20-30 тыс. руб.

Нарушение правил организации освещения улиц

(отсутствие освещения улиц, содержание устройств наружного освещения в неисправном состоянии и др.)

Должностные лица — 2-4 тыс. руб.

Юрлица — 10-20 тыс. руб.

Самовольная перепланировка квартиры

Граждане — 4-5 тыс. руб.

Должностные лица — 20-25 тыс. руб.

Юрлица — 30-50 тыс. руб.

Очень громко включенная музыка

(кроме проведения семейных торжеств)

Граждане — 2-3 тыс./3-5 тыс.руб.*

*при повторном нарушении

Нанесение надписей или рисунков на стены домов без согласия собственников

Граждане — 300 руб.

Должностные лица — 1-2 тыс. руб.

Юрлица — 2-3 тыс. руб.

Проезд, парковка транспортных средств через детскую игровую, спортивную, хозяйственную площадки, площадки для отдыха

Граждане — 3-4 тыс. руб.

Должностные лица — 15-20 тыс. руб.

Юрлица — 35-50 тыс. руб.

Содержание животных

Выгуливание собак без поводка и намордника (за исключением комнатных декоративных пород собак) в общественных местах

Граждане — 0,5-2 тыс. руб.

Выгул опасных пород собак без намордника, ошейника и поводка

Граждане — 4-5 тыс. руб.

Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью

Граждане — 4-5 тыс. руб.

Должностные лица — 10-15 тыс. руб.

Юрлица — 40-60 тыс. руб.

Натравливание домашнего животного на людей или животных

Граждане — 4-5 тыс. руб.

Жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, не повлекшее гибели

Граждане — 3-4 тыс. руб.

Должностные лица — 5-8 тыс. руб.

Юрлица — 10-15 тыс. руб.

Нарушение требований безопасности людей при размещении ульев с пчелиными семьями

Граждане — 2-3 тыс. руб.

Должностные лица — 8-9 тыс. руб.

Юрлица — 14-15 тыс. руб.

Нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных

Граждане — 1-3 тыс. руб.

Должностные лица — 5-8 тыс. руб.

Юрлица — 15-20 тыс. руб.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 марта 2019 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»