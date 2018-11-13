За что в Башкирии можно получить административный штраф
Радий Хабиров поручил администрациям городов и районов республики усилить работу административных комиссий и активнее привлекать к ответственности злостных нарушителей.
Как рассказал руководитель Администрации Главы Александр Сидякин, самые массовые жалобы касаются таких сфер, как семейно-бытовое дебоширство, нарушение правил уличной торговли, покоя и тишины в вечернее и ночное время, вопросов благоустройства, парковки автомобилей на газонах. Только на эти проблемы приходится около 80 процентов всех обращений в административные комиссии.
— При своевременном реагировании на поступающие от населения жалобы можно было намного улучшить ситуацию в городах и районах по наведению элементарного бытового порядка, — пояснил Александр Сидякин.
По словам Радия Хабирова, административные комиссии должны бороться в первую очередь не за штрафы, а за «качественную жизнь».
— Все эти виды правонарушений не дают жить нашим жителям спокойно, нормально, комфортно. Это то, что отравляет жизнь людей: шум, гам, парковка. Про парковку я вообще не говорю, такое ощущение, что понимания цивилизованной парковки вообще не существует пока в республике, — сказал он.
Как показывает опыт других стран, серьезные штрафы и высокая требовательность ой как хорошо повышают дисциплину людей. В Сингапуре, например, идеально чисто. Потому что если вы бросите бумажку на землю, придется заплатить 500 долларов — более 30 тысяч рублей! Может, и у нас пора уже навести порядок и наказывать рублем тех, кто не понимает, что живет на свете не один?
Что за нарушения такие и на сколько можно оштрафовать соседа, оставившего машину на детской площадке или посреди ночи громко включившего музыку? Мы подготовили для вас небольшую памятку. Полностью все штрафы можно посмотреть в Кодексе Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Актуальная его версия — с изменениями на 4 февраля 2019 года.
ЖКХ и благоустройство
Несвоевременная очистка дорог и крыш зданий
(кроме многоквартирных домов и их придомовых территорий)
Должностные лица — 5-10 тыс./15-20 тыс. руб.*
Юрлица — 15-20 тыс./30-40 тыс. руб.*
*если причинен ущерб Проведение земляных работ возле жилых домов с нарушением правил благоустройства
Должностные лица — 5-10 тыс. руб.
Юрлица — 20-30 тыс. руб.
Нарушение правил организации освещения улиц
(отсутствие освещения улиц, содержание устройств наружного освещения в неисправном состоянии и др.)
Должностные лица — 2-4 тыс. руб.
Юрлица — 10-20 тыс. руб.
Самовольная перепланировка квартиры
Граждане — 4-5 тыс. руб.
Должностные лица — 20-25 тыс. руб.
Юрлица — 30-50 тыс. руб.
Очень громко включенная музыка
(кроме проведения семейных торжеств)
Граждане — 2-3 тыс./3-5 тыс.руб.*
*при повторном нарушении
Нанесение надписей или рисунков на стены домов без согласия собственников
Граждане — 300 руб.
Должностные лица — 1-2 тыс. руб.
Юрлица — 2-3 тыс. руб.
Проезд, парковка транспортных средств через детскую игровую, спортивную, хозяйственную площадки, площадки для отдыха
Граждане — 3-4 тыс. руб.
Должностные лица — 15-20 тыс. руб.
Юрлица — 35-50 тыс. руб.
Содержание животных
Выгуливание собак без поводка и намордника (за исключением комнатных декоративных пород собак) в общественных местах
Граждане — 0,5-2 тыс. руб.
Выгул опасных пород собак без намордника, ошейника и поводка
Граждане — 4-5 тыс. руб.
Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью
Граждане — 4-5 тыс. руб.
Должностные лица — 10-15 тыс. руб.
Юрлица — 40-60 тыс. руб.
Натравливание домашнего животного на людей или животных
Граждане — 4-5 тыс. руб.
Жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, не повлекшее гибели
Граждане — 3-4 тыс. руб.
Должностные лица — 5-8 тыс. руб.
Юрлица — 10-15 тыс. руб.
Нарушение требований безопасности людей при размещении ульев с пчелиными семьями
Граждане — 2-3 тыс. руб.
Должностные лица — 8-9 тыс. руб.
Юрлица — 14-15 тыс. руб.
Нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных
Граждане — 1-3 тыс. руб.
Должностные лица — 5-8 тыс. руб.
Юрлица — 15-20 тыс. руб.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 марта 2019 года)
Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»