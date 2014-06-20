«Живая классика» из уст детей

Вот уже восьмой раз в стенах башкирской гимназии № 3 им.Дж.Киекбаева проводится городской этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Это соревнование по чтению наизусть отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей. Если в 2011 году в пилотном проекте конкурса участвовали 20 тысяч шестиклассников из семи городов России, то уже в следующем году – около двух миллионов юных чтецов. В 100 раз больше!

«Крёстной матерью» конкурса в городе да и в республике в своё время стала библиотекарь гимназии № 3 Г.Ильясова. Именно по инициативе Гузель Закариевны восемь лет назад ребята из гимназии первыми и единственными в республике приняли активное участие в конкурсе и стали его финалистами. Под руководством своего наставника они

съездили в Москву и вернулись с ценными подарками.

Говорит методист информационно-методического центра и председатель русской школьной библиотечной ассоциации Ольга Петровна Алиева:

– Сегодня здесь собрались все, кто любит книгу и русское слово, из двадцати пяти школ города. Победители поедут на региональный этап, который состоится в конце марта. Что бы ни говорили о том, что молодёжь у нас мало интересуется литературой, такие форумы – реальное подтверждение того, что народ читает. Что наша республика была и остаётся читающим регионом. Я приглашаю участников и педагогов в смену для одарённых детей «Уникум», которая пройдёт в детском лагере «Салют» с 10 по 30 июня, в отряд «Живая классика».

В конкурсе, который проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации, оцениваются выбор произведения, способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей, грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений, пауз.

Чтобы представить масштаб Международного этапа форума, приведём имена нескольких членов жюри. В Москве юных чтецов будут оценивать артисты театра и кино Андрей Соколов, Елена Захарова, театральный критик Григорий Заславский. География нынешнего конкурса охватит 85 регионов России и 80 стран.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 20 марта 2019 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН