Звезда её таланта

В городской картинной галерее в канун Международного женского дня открылась выставка «Созвездие зодиака», посвящённая памяти уроженки Башкортостана Лидии Кондратьевой, художницы, большую часть своей жизни проработавшей в Тольятти.

Организованная усилиями семьи художницы, Стерлитамакской картинной галереи и Тольяттинского союза художников, выставка эта дышит весной, надеждой и верой в чудо. Доброй и радостной назвали её стерлитамакские художники Алексей Гребнев и Надежда Курбатова, вместе со своими коллегами пришедшие на церемонию открытия.

О Лидии Кондратьевой вспоминает её брат Владимир

И это действительно так. Стоит только взглянуть на серию работ «Знаки зодиака»: причудливые пёстрые Рыбы, задорный Козерог, озорные Близнецы, изящный Скорпион, загадочная Дева… Всё это – роспись по ткани. Как и горячий батик «Бабочка», «Стрекозы» и «Дерево», холодный батик «Травки» и «Совушкино семейство», печать «Лодьи», шёлковые платки «Волжский автомобильный завод» и «Этих дней не смолкнет слава».



«Травки»

В экспозиции представлено множество работ, выполненных на бумаге тушью и карандашом. Это эскизы разнообразных занавесей и штор – для кафе «Север», школьного актового зала, краеведческого музея Тольятти, Волжского автозавода.

«Лето»

Есть и карандашные рисунки автора – «Автопортрет», «Владислав». Есть этюд «Весна на Бахиловой поляне», сделанный углём и пастелью. Есть чудный гобелен «Закат», яркая необычная роспись по ткани «Куйбышев-Самара», этюды нежнейших композиций для батика «Времена года», где «Лето» соперничает с «Осенью» своими красотой и изяществом.

Настроение в работах Лидии Кондратьевой всегда разное. Этюд гобелена «Пионерский костёр» рождает в сердце ностальгию по давно ушедшему детству. А горячий батик «Натюрморт с кувшинами» и «Натюрморт с бутылками» настраивает на задумчивый лад. Шторы «Рябинки» и «Васильки» веселят душу – так и хочется украсить ими своё жилище. Да, во всём здесь чувствуется рука настоящего мастера, вернее, мастерицы. Что, конечно, неслучайно.



«Рыбы»

Лидия Алексеевна Кондратьева выросла в Стерлитамаке, а художественное образование получила в Московском высшем художественно-промышленном училище по направлению «Текстиль». Вся дальнейшая профессиональная деятельность художницы была связана с Тольятти, где Лидия Кондратьева жила и работала вместе с супругом Владиславом Пашковым, тоже художником. На выставке представлен карандашный портрет В.Пашкова «Лиляша» (так близкие любовно называли Лидию Алексеевну).

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 марта 2019 года)

Марина ВОРОНОВА