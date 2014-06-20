«БОЛЬШАЯ ИГРА» – проект в рамках грандиозного спортивного события – 53 летних Международных детских игр. Совсем скоро в Уфу приедут почти 1500 юных спортсменов из 30 стран мира. Мы хотим, чтобы они уже сейчас ощутили, как гостеприимна Уфа, как радушны ее жители, какие яркие, интересные, творческие сверстники живут в нашей республике. Во время соревнований каждая команда, принимающая в них участие, почувствует мощную поддержку от фан-клубов, сформированных в рамках проекта «Большая игра».

Проект будет проходить в два этапа. Первый – творческий, он пройдет с 31 марта по 31 мая 2019 г. Принять участие в нем сможет любой желающий. Участники «Большой игры» будут соревноваться в выполнении творческих заданий в социальных сетях. Организаторы еженедельно (в официальной группе «Большой игры» https://vk.com/biggame2019) предлагают участникам новые задания, цель которых – показать красоту Уфы, познакомить гостей с интересными и необыкновенными уголками нашего города. За выполнение заданий начисляются призовые баллы. Победит тот, кто наберет наибольшее количество очков. Награждение победителя первого этапа состоится 31 мая 2019 года.

Второй этап начнется 1 июня 2019 года. Участниками летнего этапа «Большой игры» станут воспитанники летних лагерей. Ребят ждут захватывающие приключения – оргкомитет проекта приготовил для участников спортивные и творческие испытания, которые позволят выбрать команду-победительницу проекта. На базе детских лагерей пройдут спортивные шоу, дети примут участие в необычных соревнованиях, встретятся с известными спортсменами, попробуют свои силы в установлении невероятных рекордов. Одним словом, именно командный дух, сплоченность и вера в свои силы станут проводниками на пути к победе в «Большой игре».

Победители этапов «Большой игры» получат возможность стать зрителями торжественной церемонии открытия 53 летних Международных детских игр в качестве почетных гостей; победители специальных конкурсов станут корреспондентами детского пресс-центра МДИ, самые активные участники проекта получат возможность попасть на трибуны специальной фан-зоны игр.

Оперативное управление Игрой осуществляется через группу ВКонтакте https://vk.com/biggame2019

Контакты руководителей проекта

89174000304 (Алексей Радченко),

89033513935 (Альбина Мухутдинова)