Без лишних движений: уроки физкультуры для освобождённых

Как помочь нашим детям

– Широкая стойка, ноги приклеили к полу, руки держим прямо, таз отводим назад, подбородок прижимаем к груди. Наклоняемся с прямой спиной. Вы должны почувствовать напряжение мышц задней поверхности ног. Если этого ощущения нет, значит, упражнение вы делаете неправильно.

Казалось бы, стандартные указания тренера на обычном занятии фитнесом. На самом деле это урок в лицее № 1 для учеников младших классов, а тренер – учитель по адаптивной физкультуре Евгения Пчёлина. Занятия проходят в рамках уникального эксперимента, в котором участвуют дети, освобождённые от уроков физкультуры. Впервые в Башкортостане в общеобразовательной, а не специализированной школе ввели уроки по адаптивной физической культуре. Это было бы невозможным без поддержки директора лицея Лилии Агаевой.

– Почему именно адаптивная физкультура?

– Адаптивная физическая культура отличается от лечебной подходом, – объясняет Евгения Александровна. – Мы отталкиваемся от противопоказаний, а не показаний. Нельзя ребёнку с нестабильностью шейных позвонков делать кувырки, он их не делает, а занимается дыхательной гимнастикой. Мы не бегаем, но одно движение с фитболом в обе стороны замещает 2 круга бега. Если мы измерим пульс до и после упражнения, увидим, что нагрузка практически та же самая, но щадящая. Активную деятельность мы замещаем более пассивной, но при этом работаем на определённую группу мышц, развивая у ребят те физические качества, которые требует урок физкультуры: быстроту, силу, выносливость, ловкость, гибкость.

– В центре реабилитации мы разрабатываем специальные упражнения, которые будут полезны и безопасны для детей, – дополняет врач-реабилитолог, руководитель центра реабилитации при спортивной школе олимпийского резерва Тимур Мурзагалин.

– Почему вы выбрали фитнес-технологию?

– В области адаптивной физкультуры нет стандартного шаблона, по которому мы должны работать, – поясняет Евгения Пчёлина. – Сейчас мы используем элементы фитнеса, потому что эта технология довольно разнообразна и наиболее востребована на сегодняшний момент. Первые две недели мы с ребятами разучиваем упражнения без музыки. Как только дети осваивают программу, работаем под музыкальное сопровождение.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 апреля 2019 года)

Ольга КИСЕЛЁВА