Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

ЭХ, ДОРОГИ!

Наиль Зайнуллин: «У жителей домов ЖК «Акварель» из-за разбитых дорог постоянно ломаются машины. Ямы просто ужасные, глубиной до 30 см. Неужели трудно заказать грейдер? Пусть хоть дорогу выровняет. О новом асфальте мы и не мечтаем».

Владимир Куликов, глава администрации: «Дал поручение ощебенить существующие ямы до конца текущей недели. Кроме этого, проектирование дороги по ул.Юрматинской запланировано на 2019 год. Строительство дороги будет возможно при условии выделения финансирования из республиканского бюджета».

УБЕРИТЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ!

Светлана Соколова: «Владимир Иванович, люди мучаются от круглосуточных магазинов! Во многих регионах круглосуточные магазины убрали из жилых домов! Почему не вынести этот вопрос на обсуждение?».

Владимир Куликов, глава администрации: «Согласно постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 режим работы организации (за исключением государственной или муниципальной организации) устанавливается ею самостоятельно. Администрация города не вправе устанавливать режим работы объектам торговли. В то же время за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время с 23 вечера до 6 утра предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит административный штраф в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; должностным лицам – от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; юридическим – от двадцати до тридцати тысяч рублей. Полномочий депутата у меня нет, в связи с чем решить этот вопрос на законодательном уровне я не могу».

ДОНАЧИСЛЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Гузель Губайдуллина: «По всему городу сделали корректировку за отопление и почти везде – в большую сторону. Почему?».

Владимир Куликов, глава администрации: «В городе установлен способ платы за отопление равномерными платежами в течение всего года. В начале каждого года в квитанциях изменяется норматив по отоплению в зависимости от погодных условий и количества потреблённого домом тепла. Норматив этот усреднённый (на основе общего объёма тепла за предыдущий год). В соответствии с показаниями теплосчётчика 2018 года у вас произошла корректировка, в частности, доначисление (так как в 2018 году отпуск тепловой энергии производился в большем объёме, чем в 2017-м). Сумму доначисления можно оплатить в несколько этапов без начисления пени».

ГУБИМ ПРИРОДУ И БУДУЩЕЕ

Любовь Дмитриева: «На реке Стерле у пешеходного моста в районе Дома быта творится настоящий кошмар. Люди, опомнитесь! Мы губим природу и будущее детей и внуков!».

Любовь Собачкина, главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи: «После прохождения паводковых вод запланированы экологические мероприятия, акции с участием волонтёров и городских предприятий по очистке берегов. А пока при таянии снега весь мусор, оставленный вдоль берега, к сожалению, попадает в реку».