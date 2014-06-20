На острие борьбы с терроризмом

Сначала немного истории. Не припомню, чтобы в советское время отмечали День внутренних войск. Его и не было. Впервые охранители тишины стали отмечать свой профессиональный праздник с 1996 года. А в 2017 году Указом Президента РФ В.Путина 27 марта был объявлен Днём войск национальной гвардии Российской Федерации вместо Дня внутренних войск МВД РФ.

Датой рождения внутренних войск считается 27 марта 1811 года, когда Указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. Уже в первые дни Отечественной войны 1812 года батальоны внутренней стражи одними из первых приняли бой с авангардом наполеоновских войск.

Внутренние войска всегда были одной из важнейших частей охранной системы Российского государства. На них возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка и эффективному решению служебно-боевых задач.

В этот день, 27 марта, сотни военнослужащих Росгвардии, их близкие и родственники, представители ветеранских и военно-патриотических организаций собрались у памятника воинам-интернационалистам, чтобы воздать дань памяти бойцам и командирам, отдавшим жизни в борьбе с международным терроризмом.

Открыл митинг председатель общественной организации «Братство» Росгвардии по РБ М.Ш.Валеев. Марат Шафкаевич напомнил о том, что войска национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с правоохранительными органами страны занимаются борьбой с терроризмом и экстремизмом, охраняют важные государственные объекты, содействуют ФСБ в охране границ, оказывают услуги населению по охране объектов, домов, квартир…

Поздравил росгвардейцев и начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г.Стерлитамаку подполковник П.А.Ващенко. Павел Александрович пожелал бойцам в оливковых беретах и их близким крепкого здоровья, мирного неба над головой и надёжного тыла в лице членов семьи.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 марта 2019 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН