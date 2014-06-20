На острие борьбы с терроризмом

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Сначала немного истории. Не припомню, чтобы в советское время отмечали День внутренних войск. Его и не было. Впервые охранители тишины стали отмечать свой профессиональный праздник с 1996 года. А в 2017 году Указом Президента РФ В.Путина 27 марта был объявлен Днём войск национальной гвардии Российской Федерации вместо Дня внутренних войск МВД РФ.

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Датой рождения внутренних войск считается 27 марта 1811 года, когда Указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. Уже в первые дни Отечественной войны 1812 года батальоны внутренней стражи одними из первых приняли бой с авангардом наполеоновских войск.

Внутренние войска всегда были одной из важнейших частей охранной системы Российского государства. На них возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка и эффективному решению служебно-боевых задач.

В этот день, 27 марта, сотни военнослужащих Росгвардии, их близкие и родственники, представители ветеранских и военно-патриотических организаций собрались у памятника воинам-интернационалистам, чтобы воздать дань памяти бойцам и командирам, отдавшим жизни в борьбе с международным терроризмом.

Открыл митинг председатель общественной организации «Братство» Росгвардии по РБ М.Ш.Валеев. Марат Шафкаевич напомнил о том, что войска национальной гвардии Российской Федерации во взаимодействии с правоохранительными органами страны занимаются борьбой с терроризмом и экстремизмом, охраняют важные государственные объекты, содействуют ФСБ в охране границ, оказывают услуги населению по охране объектов, домов, квартир…

Поздравил росгвардейцев и начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г.Стерлитамаку подполковник П.А.Ващенко. Павел Александрович пожелал бойцам в оливковых беретах и их близким крепкого здоровья, мирного неба над головой и надёжного тыла в лице членов семьи.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 марта 2019 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН


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Автор: (1 Апр 2019). Рубрика: Крупным планом, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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