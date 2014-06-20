Навстречу новому рассвету

Народный хореографический театр-студия «Солнышко» празднует свой юбилей. История этой дружной семьи созвучна истории нашего города, а лучики-выпускники «Солнышка» освещают своим творчеством большие города и даже другие страны. Об истоках ансамбля и о том, кому и зачем сегодня нужен народный танец, беседуем с руководителем театра-студии Гузель Ишмаковой.

– Как в Стерлитамаке появилось «Солнышко»?

– Наш ансамбль создала Тамара Андреевна Битинёва, заслуженный работник культуры БАССР, основатель детской хореографии в Башкирии. Выпускница Одесского хореографического училища и балетной школы, во время войны она танцевала в агитбригадах. Им с супругом, военным дирижёром в отставке, предложили по распределению поехать в Башкирию или в Молдавию. Битинёвы выбрали нашу республику: «Это центр России, там должны жить добрые люди». Сначала Тамара Андреевна руководила школьным танцевальным коллективом, потом работала в Доме культуры «Строитель»: здесь танцевали рабочие, ставили балеты и оперетты. Когда построили ГДК (ДК СК), её пригласили сюда. Её коллектив всегда славился. Она своими руками шила изумительные костюмы, а её хореографические номера были украшением больших концертов. На завод СК часто приезжали гости из Германии и Венгрии, и одним из любимых танцев, которые им показывали, были «Семечки». Недавно мы вспомнили его сюжет, обновили технику, и теперь этот танец снова будет радовать зрителей.

– Как вы стали руководителем этого коллектива?

– К сожалению, из-за неблагополучной экологии у Тамары Андреевны начались проблемы со здоровьем – она была вынуждена уехать в Запорожье. Мы, старшая группа «Солнышка», Эльвира Азильгареева, Эдита Кирсанова, Наталия Сергеева и я, год занимались сами, потом поступили в культпросветучилище. Битинёва учила нас очень грамотно, а, уезжая, оставила нам книгу по балету с терминологией на французском, и мы умудрились её освоить. Я возглавила ансамбль в 1986 году, параллельно оканчивала училище и танцевала в «Узорах» у Владимира Аркадьевича Цыплякова. На 25-летие «Солнышка» мы пригласили Тамару Андреевну. Она приехала в Стерлитамак и призналась, что счастлива: её коллектив не пропал, а, напротив, стал успешным.

– Как вы думаете, почему именно вам удалось этого достичь?

– Я очень любила танец. Я уверена: человек приходит на землю, чтобы найти себя в любимой работе. На имени Битинёвой очень сложно было поднять коллектив: горожане сравнивали новое «Солнышко» с прежним. Думаю, у меня всё получилось благодаря поддержке супруга, Роберта Ишмакова. Мне всегда хотелось сделать что-то грандиозное, при этом я не раздумываю, а действую. Конечно, мне очень помогает понимание: классика – это наше всё. Классика – это не только упражнения у станка, это стиль воспитания, у него много составляющих: причёска, поведение, дисциплина, аккуратность, порядочность.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 апреля 2019 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА