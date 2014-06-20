Отключат воду

Для ремонта и испытания теплообменников горячего водоснабжения в ЦТП-12 с 9 часов 2 апреля до 16 часов 4 апреля будет отключено горячее водоснабжение по адресам: ул.Артёма, 1, 3, 5, 7, 9; ул.Худайбердина, 139, 141, 145, 147, 153; детский сад № 79 (ул.Худайбердина, 173); детский клуб (ул.Худайбердина, 149); детский санаторий «Нур» (ул.Артёма, 5 «а»).

В ЦТП-21 с 9 часов 3 апреля до 16 часов 5 апреля будет отключено горячее водоснабжение по адресам: ул.Одесская, 42, 66, 91; ул.Цюрупы, 1, 1 «а», 1 «б»; ул.Элеваторная, 66; ул.Волочаевская, 6; ул.Деповская, 19, 21, 23, 23 «а», 25; детский сад № 29 (ул.Волочаевская, 4), ул.Цюрупы, 14 «а» (гостиница); Стерлитамакский политехнический колледж

(ул.Волочаевская, 2 «а»).

АО «СРТС»