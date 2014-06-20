Прогулки динозавров с киборгами

Дополненная реальность: антиутопия торжествует или мечты сбываются?

– Мы находимся в Стерлитамакской картинной галерее. Надеюсь, смартфоны у вас с собой? Достаём, смотрим видео, слушаем музыку… Ваши впечатления от выставки?

Можете представить, чтобы так встречали школьников или студентов, пришедших на экспозицию художественных работ? Не получается? А между тем единственный способ понять замысел петербургского художника Алексея Андреева – скачать специальное приложение и посмотреть на инсталляции плоскими глазами гаджетов. Встреча с цифровой живописью – как поход в прививочный кабинет: не всегда приятно, зато полезно. Готовит к будущему.

«Маршрут № 2»

ИГРЫ РАЗУМА

«Космос. Цифра. VR. Человек. Новое состояние живого» – в долгом названии выставки можно заблудиться. В залах с трёхмерными картинами – просто выпасть из материального мира. Скачиваем на смартфон приложение «A SEPARATE REALITY», наводим на картины и смотрим короткое (максимум – 19 секунд) видео. «Red Horse»: в красном закате лошадь кивает головой, а языки пламени плавят густой вечерний туман. «Domestic Airlines»: вертолёт снижается, поливальная машина трудится, а этот ярко-оранжевый автомобиль задорно проносится мимо нас – задними колёсами едет, а передними – взлетает.

Воспринимая искусство по-новому

– Я прибегаю к движению не для того, чтобы отдать дань моде, – объясняет нам смысл использования цифровых технологий в живописи художник Алексей Андреев в своём видеоприветствии. – Дополненная реальность позволяет максимально полно погрузить вас в художественное пространство моих картин.

Позволяет ли? Андреев делал концепт-арты для фильма Георгия Данелия «Кин-дза-дза!» и для сериала «Зона» по мотивам романа братьев Стругацких. Именно такая работа побудила его к освоению техники digital painting.

Так что зрителям, не знакомым, к примеру, с «Пикником на обочине», гаджеты не помогут. Нарастающая тревога произведений по мотивам антиутопий просто не будет адекватно считана.

На одной из работ концепт-художника – женщина под зонтом в размытом свете фонарей. Перед ней движутся автомобили, и она застыла у проезжей части. Вот и хорошо, иначе по мокрому асфальту она двинется прямо на нас вместе со своим огромным белым пауком на поводке.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 апреля 2019 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА