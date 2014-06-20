Уважаемые горожане и гости города!

В связи с капитальным ремонтом участка тепломагистрали № 2 (от тк 113 до тк 221) БашРТС-Стерлитамак с 1 апреля до 1 мая 2019 г.

будет перекрыта проезжая часть для всех видов транспорта по ул.Волочаевской – от пересечения с ул.Дружбы до пересечения с ул.Николаева.

БашРТС-Стерлитамак приносит свои извинения за временные неудобства.