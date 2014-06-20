В Башкирии через новое мобильное приложение отремонтировано 400 дорожных ям

Более 1500 заявок на ремонт дорожных ям поступило в новое мобильное приложение «Дорожный эксперт», которое разработали в республиканском госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству. 800 ям находятся в работе, 400 — уже залатали.

В минувшую субботу после критики врио главы Башкирии Радия Хабирова о «сыром» приложении, эксперты, общественники, депутаты Госсобрания-Курултая, студенты и представители ОНФ вновь протестировали разработку и не выявили сбоев.

В ведомстве напомнили, что приложение позволит любому жителю с помощью смартфона (скачать можно App Store и Google Play) подать заявку на ремонт дорожных ям. Основные работы по ямочному ремонту запланированы на срок от 1 апреля до 15 июня.

Фото: Госкомтранс РБ

Источник: http://www.bashinform.ru