В городе пройдут командно-штабные учения
3 апреля будут проводиться командно-штабные учения с участием городского звена Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья.
В рамках учения будут привлечены все экстренные и аварийно-спасательные подразделения, также будут отработаны вопросы оповещения, запуск громкоговорителей в зонах возможного подтопления и машин с громкоговорящей связью.
По информации сектора гражданской защиты
По информации сектора гражданской защиты
Автор: Администратор (3 Апр 2019). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.