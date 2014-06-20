В городе пройдут командно-штабные учения

3 апреля будут проводиться командно-штабные учения с участием городского звена Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья.

В рамках учения будут привлечены все экстренные и аварийно-спасательные подразделения, также будут отработаны вопросы оповещения, запуск громкоговорителей в зонах возможного подтопления и машин с громкоговорящей связью.

По информации сектора гражданской защиты