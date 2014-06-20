В молодёжной лиге КВН разыграли кубок города

По давней доброй традиции первоапрельский вечер самые весёлые жители Стерлитамака проводят в ГДК, где в минувший понедельник были разыграны большой и малый кубки города. В розыгрыше участвовали 19 команд не только из Башкортостана, но и других регионов России – стерлитамакский КВН давно притягивает к себе весёлых и находчивых с разных концов страны. Ведущий молодёжной лиги Влад Лутошкин только успевал объявлять выход команд на сцену, параллельно подыгрывая им, – это тоже одна из старых кавээновских традиций.

Организаторы игры – творческое объединение «Достучаться до небес», Союз КВН РБ и отдел по молодёжной политике администрации городского округа – тоже остались верны себе. Состав жюри был подобран правильный и симпатичный, а возглавил команду судей заместитель главы администрации ГО Рустам Рахмангулов.

Глеб из «Амстердама» в своём репертуаре

ГОРБИНКА ПРОТИВ ЯКОРЯ

В борьбе за малый кубок оторвалась по полной целая дюжина команд, многие из которых представляли наш город. Дебютанты лиги «Те самые студенты» из СФ УГНТУ начали раскачивать зал «полторашкой тёмного» и спортивным татарином. Команда Республиканского колледжа культуры и искусства «Культура Башкортостана» честно пыталась нести культуру в массы с помощью «художника от Бога» Дарины и постановщика культурно-массовых мероприятий Алексея Михайловича (он же Лёха), который забыл взять на выступление флешку, а про баян не забыл.

«Сборная молодых строителей» из строительного колледжа рассмешила новой услугой Яндекс-такси в половодье, вытащив на сцену надувную резиновую лодку. Находчивый игрок команды строителей Пашка-веселяшка для поправки материального положения решил открыть кружок танцев для пенсионеров:

– А что? Там такие бабки крутятся!

Команда многопрофильного колледжа «Камчатка» порадовала монологом игрока Тагира:

– Я в этой команде чувствую себя никому не нужным: как надпись «город» на въезде в Сибай, как нижняя часть кулича, как газета «Из рук в руки» в 2019 году.

Ишимбайский нефтяной колледж со своей командой «Шутки в сторону» отважился на откровение:

– Это у нас учатся бурильщики, нефтяники и технологи, а выпускаются кассиры и автомойщики.

Из игроков сборной СФ БашГУ больше всего запомнилась девушка Аделя: её логика совсем как пенсионная реформа – благодаря ей мужу Адели придётся работать ещё много-много лет.

Зажигают наши!

Ещё одна команда СФ УГНТУ «Амстердам» показала, как открылся первый в Стерлитамаке караоке-бар на башкирском языке. А ещё в «Амстердаме» играет роскошный блондин Глеб – доцент кафедры по добыче номеров у симпатичных девочек.

– Мэр Кумертау – бедный, но добрый. Поэтому на игру он дал нам добро! – так начала своё вступление команда из Кумертау «Бабаевский якорь». Пять парней шутили над девушкой Дашей, которой, по их мнению, надо устраиваться на работу еду разносить:

– А то несправедливо получается. Еда Дашу разносит, а Даша её нет.

Команда СФ БашГУ «Без акцента» продемонстрировала тонкий армянский юмор в сочетании с брутальностью и романтикой. На фоне стерлитамакских армян, приехавших в ГДК из далёкой солнечной «Лазурки», особенно ярко смотрелся фантазёр Давид, которому городавсё казалось, что его постоянно преследует девушка с пятым размером груди:

– На носу моём – горбинка,

Все влюбляются блондинки!

Один из армянских парней поделился с залом рецептом своего деда, учившего внука готовить высоко в горах:

– Если у тебя баранина, готовь её вкусно! Если свинина – готовь с душой. Если курица – разводись, внук мой, разводись!

Оренбургские девчонки, объединившиеся в команду «Лично я не такая», веселились наперебой:

– Яна, ты чего опаздываешь?

– Я – «Мисс Толбазы», мне можно.

– Пока мои сверстницы подают на алименты, я подаю миниатюры!

– Абсолютно неважно, на кого мы учимся: всё равно ноготочки делать будем!

Стерлитамакская команда «Комильфо», на 80 процентов состоящая из парней, приобщила к своему выступлению видеозаписи городского канала UTV: интервью с Владом Лутошкиным получилось забавным.

В итоге жюри третье место отдало армянам из команды «Без акцента», второй стала «Сборная молодых строителей», а обладателем малого кубка был признан «Бабаевский якорь» из Кумертау. Диплом за лучшую шутку получил «Тяжёлый случай» из Красноусольского, а приз за лучшую мужскую роль достался Пашке-веселяшке из команды будущих строителей.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 апреля 2019 года)

Марина ВОРОНОВА