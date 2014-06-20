В России отменили бумажные СНИЛС

Бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) заменили на электронные аналоги, сообщают «Известия».

Сейчас всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета. По нему можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные.

Справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России.

Как подчеркнули в ПФР, изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Источник: http://www.bashinform.ru