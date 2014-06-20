В Стерлитамаке школьники стали юнармейцами

В День войск нацгвардии России более 100 стерлитамакских школьников приняли в ряды юнармии. Ребята волновались: кто-то повторял слова клятвы, кто-то поправлял берет, кто-то протирал ботинки, и без того начищенные до блеска. Пришлось спрашивать у действующих членов этой организации, зачем они туда вступили.

– Мой дед был военным, – рассказывает Матвей Кириллов. – Когда мне было 10 лет, он привёл меня в военно-патриотическое объединение «Отечество». Там я понял, что тоже хочу служить в армии, защищать свою Родину. Военный – это настоящая мужская профессия. Юнармия помогает мне готовиться к службе и поступлению в военный вуз.

После того, как школьники хором произнесли слова клятвы, главный военком Республики Башкортостан Игорь Харченко, глава администрации города Владимир Куликов и военком Стерлитамака и Стерлитамакского района Рамиль Хайрутдинов приняли их в ряды юнармейцев, вручили специальные значки и поздравили ребят со знаменательным событием в их жизни.

– Стерлитамакская молодёжь всегда отличалась патриотизмом, мужеством и ответственностью, – напутствовал юнармейцев Владимир Куликов. – Берегите и защищайте свою семью, город, республику и Отечество. Быть юнармейцем – большая честь. От всей души поздравляю вас, ребята, с этим событием.

Праздник продолжил концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа из Екатеринбурга. Каждый раз, общаясь с залом, ведущий концерта Евгений Аптекарь призывал публику беречь свои ладошки. Надо признать, что делал он это не зря. Зрители очень тепло приняли уральских артистов. Аплодисменты раздавались не только после окончания номера, но и в процессе его исполнения. Солисты ансамбля Артём Степаненков и Роман Резепин вместе с хором покорили не только виртуозным исполнением всеми любимых песен, но и актёрской игрой. С помощью жестов и мимики перед зрителями разыгрался мини-спектакль. Балетная группа продемонстрировала высокую танцевальную технику. В честь 100-летия Башкортостана екатеринбуржцы подарили танец башкирских табунщиков. Но самым ярким было выступление солистов-инструменталистов: аккордеониста Павла Шмитова и скрипача Александра Шульгина.

Владимир Куликов поблагодарил начальника ансамбля Антона Шолохова за незабываемый праздничный концерт и вручил ему благодарственное письмо.

К.СЕВОСТЬЯНОВ