Сообщи, если увидел яму!

На пути создания более комфортного и безопасного передвижения по автомобильным дорогам большое внимание уделяется устранению таких дефектов дорожного полотна как ямы. Работы по ямочному ремонту проводятся круглогодично. Однако большой объем работ выпадает именно на весенний период, поэтому перед дорожными службами стоит задача оперативно выявить, устранить проблемы и обеспечить безопасный проезд для автомобилистов. Помочь найти ямы дорожникам могут и сами жители.

В Республике Башкортостан разработано специальное мобильное приложение «Дорожный эксперт», благодаря которому можно оставить заявку на выполнение ямочного ремонта на дороге или во дворе.

Что для этого нужно сделать?

1. Загрузить мобильное приложение при помощи App Store, Google play, установить его.

2. Зарегистрироваться в нем, указав имя, адрес электронной почты и пароль.

3.При регистрации обязательно разрешить доступ к геоданным.

4.Нажать кнопку «Новая яма», отметить место – «На дороге» или «Во дворе».

5. Сфотографировать яму. При необходимости добавить комментарий или уточнить адрес. Нажать кнопку «Готово».

Как это работает?

Заявка автоматически попадает в «Личный кабинет» балансодержателя. Затем она в течение одного рабочего дня проходит модерацию и передается ответственному исполнителю.

В течение трех рабочих дней исполнитель устраняет выявленную проблему.

Результат фиксируется на месте, загружается через приложение и автоматически появляется на портале.

В «Личном кабинете» пользователя отображается вся необходимая информация: когда поступила заявка, когда ее взяли в работу, когда она выполнена.