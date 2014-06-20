«Я помню страшный пло-ов из риса и кото-ов!»

Над чем смеются наши дети?

Для того, чтобы выжить на «Соде», всегда носите девушек на руках. Если вы решили попасть на спектакль, помните: купить билет недостаточно – нужно поладить с гардеробщицей. Да, и главное: в том, что вы делаете, должна быть изюминка!

По таким правилам живут школьники, играющие в КВН. Правила, естественно, у каждого свои, и от игры к игре они меняются. Впереди – финал юниор-лиги. Приходите, познакомьтесь. Вдруг вы тоже сможете так непосредственно воспринимать действительность?

КВН для школьников – и призвание, и спасение от стрессов

ДЕМОВЕРСИЯ ОСТРОУМНОЙ ЖИЗНИ

«В американских сериалах дети очень часто уходят из дома. Представьте – случай в российской семье:

– Ну всё, вы меня достали, я одеваюсь и ухожу!.. Мам, где шапка?

– В стирке.

– Шапка высохнет, тогда оденусь и уйду».

(Команда «То, что хочется», Ишимбай).

Подростки выступают в свете софитов, лица болельщиков подсвечиваются экранами айфонов. Да, телефон как продолжение руки – примета любого сообщества тинейджеров. Но сегодня школьники осваивают демоверсию другой жизни, энергичной и весёлой. Если понравится – останутся: КВН – надёжный драйвер для того, чтобы реализовать себя в мире людей и идей.

С лёгкой руки творческого движения «Достучаться до небес» наш город стал центром притяжения кавээнщиков не только региона, но и всей страны. 1 апреля на сцене ГДК за кубок Стерлитамака боролись сильнейшие команды. Сейчас до них, судя по тому, что мы увидели в полуфинале, горячо обещают дорасти и артистичные салаватцы, и оригинальная «Новая школа», и харизматичные ребята из Кумертау… – перечислять надо бы всех, потому что у каждого полуфиналиста есть чему поучиться. Открытость, навыки работы в команде, умение достойно соперничать – отличные входные данные для взрослой игры.

КАК РАССМЕШИТЬ ВЗРОСЛЫХ

– Меня подруга зимой пригласила на плюшке покататься. Ну, во-первых, плюшка на плюшке не катается, во-вторых, кто вам будет оплачивать незаконную вырубку леса?

(«Холостячка», Уфа).

Если зрителей и ребят на сцене разделяют 20 лет, значит, зрители не просто смотрят КВН. Они фактически сдают самим себе экзамен: кто они – скучные взрослые или люди, способные не предать следующее поколение придирками, а принять его с уважением? Полёт нормальный: мы, почти сорокалетние, видим, как вы, юные, не боитесь быть собой. И мы рады, что вы такие, какие есть. Скажем спасибо редакторам юниор-лиги: грамотная речь команд облегчает понимание. Но и сами кавээнщики не промах, и зрители на это отзываются. Мой ровесник Анатолий с сыном-третьеклассником не пропускают ни одну городскую игру:

– По телевизору, кстати, не так интересно смотреть КВН – мы приходим сюда за драйвом, за праздником. Если мой Кирилл, когда подрастёт, тоже будет играть в КВН – я только за!

На сцене – гости из Салавата

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 3 апреля 2019 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА