О воспитательных пространствах: музей «История Лицея»

Если в 2024 году эта цифра оставалась на уровне 4448, то в 2026 году их уже 6299. Это музеи, органы самоуправления в школах, экологические клубы, медиацентры, центры детских инициатив и многие другие пространства, в которых сама среда служит средством формирования у ребёнка правильных культурно‑нравственных ценностей, творческих способностей, а также помогает решать обучающие, воспитательные, развивающие задачи.

Лицей № 3 города Стерлитамак — одно из старейших образовательных учреждений в Республике Башкортостан. Его глубокая и интересная история хранится в музее «История Лицея», руководителем которого является советник директора по воспитанию Лидия Радаева. Этому музею удалось пережить многое. Будучи создан в далёком 1974 году, в 90‑е годы он пережил упадок — многие материалы были утеряны. С 2007 года началось его второе рождение.

Сейчас это воспитательное пространство стало настоящей гордостью лицея, пробуждая в учащихся интерес к изучению истории Великой Отечественной войны и истории своего родного города Стерлитамака и Республики Башкортостан.