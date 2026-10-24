О воспитательных пространствах: музей «История Лицея»

Если в 2024 году эта цифра оставалась на уровне 4448, то в 2026 году их уже 6299. Это музеи, органы самоуправления в школах, экологические клубы, медиацентры, центры детских инициатив и многие другие пространства, в которых сама среда служит средством формирования у ребёнка правильных культурно‑нравственных ценностей, творческих способностей, а также помогает решать обучающие, воспитательные, развивающие задачи.
Лицей № 3 города Стерлитамак — одно из старейших образовательных учреждений в Республике Башкортостан. Его глубокая и интересная история хранится в музее «История Лицея», руководителем которого является советник директора по воспитанию Лидия Радаева. Этому музею удалось пережить многое. Будучи создан в далёком 1974 году, в 90‑е годы он пережил упадок — многие материалы были утеряны. С 2007 года началось его второе рождение.
Сейчас это воспитательное пространство стало настоящей гордостью лицея, пробуждая в учащихся интерес к изучению истории Великой Отечественной войны и истории своего родного города Стерлитамака и Республики Башкортостан.
«В 2025 году совместно с патриотическим клубом «Бастион» мы выиграли грант Главы Республики Башкортостан: наш музей вошёл в проект «170‑я Стерлитамакская стрелковая дивизия. Люди. События. Память». В лицее был открыт интерактивный музей «170‑я Стерлитамакская стрелковая дивизия». Было оцифровано около 1000 документов, фотографий, писем ветеранов — золотой фонд музея», — делится достижениями Лидия Александровна.
Большая ценность музея — письма с фронта 1941–1945 годов. Активисты музея привели их в порядок, оцифровали и создали онлайн‑архив, воспользоваться которым может любой желающий. Лидия Александровна поделилась с нами историей одного такого письма, написанного Владимиром Ивановым. Не дождавшись призыва из‑за возраста, он сбежал на фронт. Его письма из госпиталей полны оптимизма: «Мама, обо мне не надо беспокоиться. Я буду частенько сообщать, где буду находиться». Он обещал вернуться с победой, но погиб 12 февраля 1945 года в Германии, не дожив до конца войны всего три месяца.
«Школьный музей обладает огромным образовательно‑воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы», — считает Лидия Александровна. — «Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея».
Однако музей истории — это не только про патриотическое воспитание. Работая над экспозицией, ребята постигают азы исследовательской деятельности, учатся отличать достоверное от фальсификации. Это и про навыки краеведческой и музейной профессиональной деятельности, и про интересный и полезный досуг.
Музей в лицее — центр многих активностей. Ребята принимают участие в поисково‑собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, уроков мужества, конференций. На базе музея «История Лицея» также реализуется проект экскурсия «Дети — детям»: это формат экскурсий, при котором сами дети выступают в роли экскурсоводов, а их сверстники — в роли слушателей.
«Музей — это центр патриотического воспитания в школе, важное и нужное воспитательное пространство. Я считаю, что в каждой школе должен быть свой музей. Можно начать с малого — и ребята сами включатся в работу, помогут с экспонатами и оформлением экспозиции», — отметила руководитель музея.
Опыт музея «Истории Лицея» показывает, что воспитательное пространство - это прекрасная возможность увлечь детей историей родного края, помочь им реализовать свой потенциал, попробовать себя в разных профессиях - экскурсовода, исследователя, аналитика. А при правильном подходе школьный музей может стать не просто выставкой исторических ценностей, но и местом, куда детям захочется возвращаться.
Анастасия Курмаева