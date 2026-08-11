Что происходит в Башкирии: ситуация на 11 августа

Тема сегодняшнего брифинга (11 августа 2026 года) — сельское хозяйство и ход уборочной кампании в республике. В центре внимания — несколько важных вопросов: последствия непогоды для посевов в выходные дни, порядок компенсации ущерба сельхозпроизводителям, а также готовность техники к уборке урожая.

Ответы на эти вопросы дал заместитель министра сельского хозяйства Башкортостана Ирик Сураков.

Какая ситуация с топливом?

На 11 августа в “красной” зоне остаются 3 района, над улучшением ситуации в них власти активно работают. В Стерлитамак заработали 19 АЗС из 26 - ситуация там тоже стабилизируется.

Сколько надо урожая, чтобы республика чувствовала себя стабильно?

Для обеспечения республики требуется 2,5 млн тонн, остальное - на реализацию. Сейчас завершается уборка озимых и пшеница. В среднем урожайность на уровне 36 центнеров. Сейчас приступили к уборке яровых.

В каких районах идет уборка озимых?

Озимые не растут в Зауралье, там идет уборка яровых. Основная часть озимых растет в центральной части республики. В этом году также экспериментально посадили рапс, уборка уже почти заканчивается.

Неделю назад в Буздякском районе был град, не сказалось ли это на посевах?

Да, 30 июля здесь был сильный ветер и град. Продолжительность была всего 10 минуты, но посевы пострадали. Например, пострадал подсолнечник, а также произошло полегание пшеницы и других посевов.

Что предпринимали аграрии?

Подсолнечник утерян безвозвратно, по другим культурам потери на уровне 15-20%.

Что делать районам в случае уничтожения посевов?

Там объявляется чрезвычайная ситуация. Есть некоторые поля, которые были застрахованы. Соответственно, далее идет процедура страхового возмещения. В Буздякском районе на данный момент идет оценка ущерба. Страховым компаниям уже направлены уведомления об ущербе, но, к сожалению, не все аграрии застраховали свои поля.

Какая ситуация в районах?

Башгидромет фиксирует переувлажнение, но режим ЧС власти объявлять не будут - ситуация находится в норме. При этом сейчас аграрии могут страховать поля, определенная часть поддержки идет от Минсельхоза. Поэтому нужно страховать растения и животных - для аграриев и фермеров это крайне выгодно на случай форс-мажора.

Как чувствуют себя аграрии в Дуванском районе?

Цены падают, это вызывает у аграриев беспокойство, но работа идет по плану. В районе 26 зернохранилищ, они готовы к приему зерна. Этого достаточно для нужд района.

А что происходит с ценами?

Были времена, когда зерно продавали дороже. Но сейчас есть трудности по экспорту. Власти надеются на реализацию урожая масличных культур, он позволит покрыть кредиты. Масличные - подсолнечник, рапс, в дальнейшем будет реализовано зерно. При этом власти обещают, что хлеб у жителей - будет.

Что в этом году выращивает Илишевский район?

Здесь выращивают в том числе сою, есть экспериментальные виды пшеницы и ячменя. Аграрии отмечают, что такие виды второй год дают неплохой урожай. Традиционно в районе развито растениеводство, животноводство.

А где еще выращивают новые сорта?

Все районы стараются выращивать новые виды культур. Также на полях Аграрного университета создаются российские сорта, которые активно внедряются на сельскохозяйственных полях по всей республике.

Автор: Александр Беляев

Фото: Баш.Ньюс