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16 Сентября , 04:18

Ждём позитивных перемен. Пожелания и надежды избирателей

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Надежды, связанные с ними, и пожелания кандидатам высказали жители Стерлитамака.

Гузель Аксановна ВалееваГузель Аксановна Валеева
Гузель Аксановна Валеева

Гузель Аксановна Валеева:
– Думаю, что у каждого избирателя есть надежда на лучшее будущее для детей и внуков. Это от многого зависит.
Ну а пенсионеры мечтают об увеличении пенсии. Из-за маленькой пенсии многим, в том числе и мне, приходится работать. У меня пять внуков. Попробуй не работать!
На медицину необходимо обратить внимание. У меня нет претензий к нашим врачам, но их не хватает. Есть прекрасное современное медицинское оборудование (я только что из больницы), но нет специалистов. Но самое главное – чтобы СВО закончилась. И мужья, сыновья, внуки вернулись в родной дом.


Антон Владимирович Шнайдрук:
– Мы все хотим одного и того же: политической и экономической стабильности, качественной медицины и образования, чтобы молодёжь видела перспективы профессионального роста, улучшения жилищных условий.


Владимир Александрович Анохин:
– Весь народ сейчас желает окончания специальной военной операции.
Многие люди, и я в том числе, мечтают вернуть качественную медицину. Хорошо, если она будет бесплатной. Очень хотелось бы улучшить жилищные условия и дождаться сокращения платы за коммунальные услуги. Депутату, за которого я буду голосовать, желаю, чтобы он честно работал на благо народа.


Любовь Валерьевна Терёхина:
– Я надеюсь, как и все, на улучшение жизни, повышение зарплаты, снижение ипотеки, здоровую экологию. Своему депутату от всей души желаю успешной работы, чтобы мы, избиратели, не пожалели, что отдали за него голоса.


Анатолий Иванович Жирнов:
– Ничего оригинального не скажу. Мы ждём от наших избранников работы в наших интересах. Чтобы снизились запредельные цены на ЖКХ, повысились зарплаты и пенсии, установилась политическая стабильность. Хочется быть спокойными за судьбу наших детей и внуков.

Антон Владимирович Шнайдрук:
Владимир Александрович Анохин
Любовь Валерьевна Терёхина
Анатолий Иванович Жирнов
Антон Владимирович Шнайдрук:
Владимир Александрович Анохин
Любовь Валерьевна Терёхина
Анатолий Иванович Жирнов
Антон Владимирович Шнайдрук:
Автор:Евгения Дьяконова
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