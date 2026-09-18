Вместе с литературой и искусством

Самому первому проголосовавшему, а также тем, кто голосует впервые или приходит на выборы с детьми, вручают подарки.

А в основной день голосования, в воскресенье, 20 сентября, избирателей ждёт творческий подарок. В фойе библиотеки Мастерская ремёсел «Арт-лаб» (ул.Шафиева, 9) развернётся экспозиция «Музея живого слова» от редакции газеты «Стерлитамакский рабочий». Младшеклассникам гимназии № 4 и гостям фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» уже полюбилась эта экспозиция.