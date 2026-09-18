Вместе с литературой и искусством

На участке № 651 горожан встречают не только приветливые члены избирательной комиссии, но и рыжий керамический кот на полке, часы с разноцветным циферблатом и книги о ремёслах. В светлой просторной библиотеке-филиале № 5 Мастерская ремёсел «Арт-лаб» с 8 утра голосуют жители Михайловского микрорайона – рабочие, служащие, пенсионеры и студенты. Одними из первых пришли на участок бабушка со взрослым внуком – проголосовать вместе.
Самому первому проголосовавшему, а также тем, кто голосует впервые или приходит на выборы с детьми, вручают подарки.
А в основной день голосования, в воскресенье, 20 сентября, избирателей ждёт творческий подарок. В фойе библиотеки Мастерская ремёсел «Арт-лаб» (ул.Шафиева, 9) развернётся экспозиция «Музея живого слова» от редакции газеты «Стерлитамакский рабочий». Младшеклассникам гимназии № 4 и гостям фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» уже полюбилась эта экспозиция.
В воскресенье с 14 до 16 часов взрослые и дети смогут написать красивые строки пером и чернилами, поработать на пишущей машинке и поучаствовать в увлекательной викторине о родном городе. Приходите на выборы!