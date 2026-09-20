Доброта, забота и «Рахмат»!

В школе открыт пункт сбора гуманитарной помощи.

На площадке трудятся педагоги и члены их семей, включая совсем юных помощников, которые вносят свой вклад в общее дело.

Акция «Рахмат» — скажи «Спасибо» и получи бонус!

Проголосовали? Обязательно найдите наших волонтёров и примите участие в республиканской акции «Рахмат»! Каждый участник получает купон, который даёт отличные скидки в магазинах, уютных кафе, сервисных центрах и у других организаций-партнёров.

А еще пожилые избиратели с помощью школьного медработника могут измерить артериальное давление.

Приятным бонусом является буфет с вкусной выпечкой от ООО "Общепит".

А самым активным волонтёром стала юная гражданка — трехлетняя Виктория. Она с огромным энтузиазмом помогает собирать посылки и раздает листовки акции «Рахмат»!

Марина Воронова

Фото школы № 15